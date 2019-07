vor 37 Min.

Let’s Dance: Die Tanzwelt steht Kopf

Plus Weltmeisterin Marta Arndt von der Show „Let’s Dance“ kommt nach Bad Wörishofen. Bei den Tanzbegeisterten ist die Vorfreude riesig.

Von Thessy Glonner

Getanzte Träume oder geträumte Tänze – wie immer man es auch dreht: Auf die Fernsehshow „Let’s Dance“ passt beides. Und mitten in dieser fantastischen Welt dreht sich Profitänzerin Marta Arndt – die alle Tanzfans bald in Bad Wörishofen bei einem ganz besonderen Auftritt verzaubern will – und wer will, darf mitmachen, es ist ein Workshop. Möglich gemacht haben es die Glückspilze vom Tanzsportclub Bad Wörishofen. Glückspilze deshalb, weil nur vier Workshops verlost wurden – und die Wörishofer zum Zug kamen.

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+Paket Meine Vorteile Schließen

Beate Fenster, Vorsitzende des TSC 71 Bad Wörishofen, wird das große Ereignis in Teamwork mit dem in ihrem Club äußerst engagierten Ehepaar Roswitha Reinold und Frank Rieger organisieren. Rieger hatte sich beworben, nachdem er erfuhr, dass der Landestanzsportverband Bayern (LTVB) vier Workshops mit den Profis von Let´s Dance verloste. Das Glück war dem TSC 71 hold, denn der Club gewann tatsächlich einen der begehrten Workshops, und die Freude auf das außergewöhnliche Event mit Marta Arndt ist riesig. Das Glück war auf der Seite der Wörishofer Tänzer Um jederzeit bei Ausfall einer der absoluten Top-Tänzerinnen aus dem Let’s Dance-Team einspringen zu können, muss man erst einmal selbst zu genau dieser absoluten Spitze gehören. Wenn dann wirklich der Ernstfall eintritt, wissen alle, dass sie sich auf Marta Arndt – Weltmeisterin in lateinamerikanischen Tänzen – verlassen können. Dann heißt es kurzerhand: „Marta macht das schon“, denn dass sie eine außergewöhnlich talentierte Tanzkünstlerin ist, hat sie in vier Let’s-Dance-Staffeln und bei der Profi-Challenge von Let’s Dance Ende Juni erneut eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Als sich die Stammpartnerin von Kandidat Bela Klentze, Oana Nechiti, 2018 beim Aufwärmen verletzte, war der Schauspieler äußerst geschockt, setzte jedoch vertrauensvoll alle Hoffnungen auf Marta und war anschließend voller Bewunderung für sie. Was ihn vier Tage hartes Training von morgens bis abends gekostet habe, das habe die Ersatztänzerin – nach kurzem Blick auf den Laptop – in gerademal vier Minuten geschafft. In das glamouröse – doch auch von strenger Disziplin und unermüdlichem Training geprägte Leben von Marta Arndt kann sich Beate Fenster nur allzugut hineindenken. Als 1971 der TSC 71 Bad Wörishofen gegründet wurde, lernte sie dort, genau an dem Tag, ihren Mann Erich kennen und tanzt bis heute mit ihm gemeinsam durchs Leben. Besonders erfolgreich dabei war das Trainerpaar, als sie Platz drei der Bayerischen Meisterschaften belegten. Auch Dominik Fenster aus Bad Wörishofen ist als Tanz-Coach bereits einem Millionenpublikum bekannt Durch seine Eltern erblich „belastet“ ist übrigens Dominik Fenster, der 2017 als Coach in der Fernsehshow „Deutschland tanzt“ einem Millionenpublikum bekannt wurde. Bekannt sind bereits auch die Daten für das Tanz-Highlight in der Turnhalle der Kneippstadt, Kaufbeurerstraße 12: Am 29. September findet dort der erste Workshop von 13.30 bis 15 Uhr statt und der zweite von 15.15 bis 16.45 Uhr. Er ist für Hobbytänzer, Breitensportler und alle Tanzbegeisterten gedacht. Nach dem Workshop wird Marta Arndt für Autogramme, ein Foto oder für ein kurzes Gespräch bereitstehen. Die Anmeldung erfolgt wegen begrenzter Teilnehmerzahl entsprechend des Eingangs beim Verein in Bad Wörishofen unter wirtanzeninbadwoerishofen@gmail.com oder unter 0172/6377228 bei Roswitha Reinold oder Frank Rieger.

Themen Folgen