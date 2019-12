vor 10 Min.

Licht in der Teufelsküche

Die Waldweihnacht in Bad Wörishofen ist für viele Besucher die beste Gelegenheit, um dem Stress zu entfliehen und sich auf das Weihnachtsfest einzustimmen. Dazu muss im Hintergrund viel Vorarbeit geleistet werden

Von Sabine Schaa-Schilbach

Ja, der Schnee fehlte. Aber den hatte es ja bekanntermaßen zu Zeiten von Christi Geburt im Heiligen Land auch nicht gegeben. Sonst war alles da, bei der von Schwedenfeuern erleuchteten Waldweihnacht im Freien an der Teufelsküche in Bad Wörishofen, mit weihnachtlicher Livemusik, besinnlichen Texten und Bänken zum Hinsitzen in der Hütte. Zur Stärkung nach einem halbstündigen Fußmarsch gab es Glühwein und Klausen. Das Wetter war auch gnädig, kein Regen, kein Wind und Temperaturen, bei denen es sich im Freien aushalten ließ.

Etwa 350 Besucher, darunter viele Familien, hatten die Mitarbeiter vom Bauhof gezählt. Diese Mitarbeiter hatten, unter anderem, auch die vielen Fackeln entlang des Wegs durch den Wald aufgestellt und bei Einbruch der Dunkelheit für den Rückweg der Besucher entzündet. Der Hinweg noch in der beginnenden Dämmerung, der Rückweg dann durch einen dunklen Wald, nur die Wegränder erleuchtet von Fackeln: eine nicht alltägliche Erfahrung.

Und die macht man immer wieder gerne. Familie Stuhler aus Wiedergeltingen ist schon seit zehn Jahren dabei. Der Grund: „Es ist wunderschön, die Lichter und das Feuer.“ Und „für den kleinen Sohn ist es das erste Mal, dass er das bewusst erleben kann.“ Da der Papa beim Musikverein Wiedergeltingen Posaune spielt, ist er ja sozusagen verpflichtet, aber auch für ihn ist die Waldweihnacht immer noch „etwas Besonderes“.

Es waren vor allem Musiker aus der Jugendkapelle des Musikvereins Wiedergeltingen, die für den weihnachtlichen Sound sorgten. Die Musizierenden, von denen einige ihr nicht gerade leichtes Instrument eine halbe Stunde durch den Wald auf dem Rücken getragen hatten, bekamen verdienten Applaus.

Begrüßt wurden die Besucher der Waldweihnacht von Bürgermeister Paul Gruschka und der stellvertretenden Kurdirektorin Cathrin Herd. Der katholische Kurseelsorger Diakon Prof. Dr. Adalbert Keller und die evangelische Pfarrerin Susanne Ohr erinnerten daran, dass Weihnachten trotz aller Kommerzialisierung ein christliches Fest sei, mit dem Anspruch, Licht in das Dunkel der menschlichen Existenz zu bringen. Dr. Hermann S. Walter von den Bayerischen Staatsforsten las eine Weihnachtserzählung vor, die diesmal ganz besonders die Kinder ansprechen wollte.

Ihre ganz eigene Tradition spielt auch bei Claudia und Frank Stehr eine Hauptrolle in der Weihnachtszeit, und das war schon am Outfit der beiden zu erkennen. Das Ehepaar aus Mindelheim liebt die weihnachtliche Dekoration. „Das ist unsere kleine Welt“, sagten sie.

Claudia Stehrs Freundin Anna Rogg aus Kammlach war zum ersten Mal zur Waldweihnacht in Bad Wörishofen mitgekommen. Für sie ist Weihnachten vor allem ein Fest in der Familie und für die Familie. „Mit dem Krippenspiel in der Kirche am Nachmittag, dann dem Besuch bei den Schwiegereltern. Danach die Bescherung für die drei Kinder.“ Wie wichtig weihnachtliche Musik für ihre Familie sei? „Singen tun wir alle. Dazu spielt die eine Tochter Klavier und Querflöte, die andere Saxofon. Der Bruder Posaune“, ein richtiges kleines Familienorchester.

Johann Böck aus Dorschhausen bedauerte, dass die Waldweihnacht jetzt schon seit Längerem ohne den Schnee auskommen muss, der ja eigentlich dazu gehöre. „Fackeln im Schnee, das war traumhaft schön“, erinnert er sich. Er kennt den Wald um die Teufelsküche schon lange. Doch auch ohne Schnee findet er die Fackeln „richtig romantisch“, und die Waldweihnacht sei immer ein guter Anlass, Bekannte zu treffen.

Dass es viele fleißige Hände brauche, um ein solches Ereignis wie die Bad Wörishofener Waldweihnacht auf die Beine zu stellen, hatte schon Bürgermeister Paul Gruschka angemerkt. Für die Verpflegung zeichnete der Rotary Club Bad Wörishofen. Die Klausen wurden von der Wörishofenerin Marlies Steinel gestiftet.

Der Erlös aus dem Verkauf von Glühwein und Süßem kommt dem Kindergarten Gartenstadt zugute. Die Bayerischen Staatsforsten waren vor Ort und öffneten ihre Waldhütte. Und dann waren da noch die vielen unsichtbaren Helfer, die das Podium und die Biertischgarnituren auf- und wieder abbauten, das Notstromaggregat zur Verfügung stellten und die Lautsprecher und die Mikrofone installierten und betreuten.

Mehr Bilder von der Waldweihnacht finden Sie unter www.mindelheimer-zeitung.de

Themen folgen