vor 59 Min.

Lidl zieht um, Rossmann zieht ein

In das Gebäude soll nach dem Neubau ein Drogeriemarkt einziehen.

Neubau an der Merowinger Straße

Der Discounter Lidl kann von seinem bisherigen Standort an der Wörishofer Straße umziehen und im Gewerbegebiet an der Merowinger Straße, nur einen Steinwurf vom jetzigen Standort entfernt, einen neuen Lebensmittelmarkt bauen. Die planerischen Voraussetzungen wurden dafür jetzt vom Gemeinderat geschaffen, der mit großer Mehrheit für die dafür nötige Änderung des Bebauungsplanes in ein „Sondergebiet Einzelhandel“ stimmte. Umstritten war dabei vor allem die Flächenversiegelung durch den Neubau und die Nachnutzung des bisherigen Lidl-Standortes. Wie Bürgermeister Christian Kähler den Gemeinderäten mitteilte, gibt es dafür aber bereits eine Lösung: Die Drogeriemarktkette Rossmann hat demnach zugesichert, das Gebäude zu mieten. (alf)

