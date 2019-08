vor 36 Min.

Liebe als Sünde?

Die Liebe in vielen Facetten beschrieben mit bekannten Liedern und Musikstücken Kantorin Tanja Schmid am Klavier und Sängerin Sybille Dörner.

Besonderes Konzert in der Erlöserkirche

„Kann denn Liebe Sünde sein?“ Wer eine solche Frage stellt, der muss die Antwort mitliefern – aber nicht, ohne vorher ausgiebig über die Liebe gesprochen und gesungen zu haben. Über die verschiedensten Facetten dieses einmaligen, himmelhoch erhebenden aber auch manchmal höllentief versinkenden Gefühles. Getan wurde dies bei einem meditativen Konzert in der evangelischen Erlöserkirche.

Darüber gesprochen hat mit viel Einfühlungsvermögen Pfarrerin Susanne Ohr, den Gesang steuerte mit viel Temperament und Stimm(ungs)gefühl Sybille Dörner bei. „Liebe ist eigenwillig, schwer zu fassen und meistens turbulent. Hand aufs Herz, genau diese Liebe lieben wir: die uns erwischt, ohne uns zu fragen, die uns packt und nicht mehr loslässt, die uns zum Narren hält und bis in die letzte Faser unseres Herzens selig macht.“ So leitete Pfarrerin Ohr ein und Sybille Dörner bot dazu Lieder wie „Mich haut nichts um, aber du“, „Egon“, „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“, „Nur nicht aus Liebe weinen“ und eben dem „Kann denn Liebe Sünde sein“.

Für Pfarrerin Ohr gibt es da nur eine Richtschnur: „Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.“ Begleitet wurde Sybille Dörner am Klavier von Kantorin Tanja Schmid, die auch rein instrumental das Thema beleuchtete. (it)

