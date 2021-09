Live-Blog

15:42 Uhr

Wahlkreis Ostallgäu: Hohe Wahlbeteiligung zeichnet sich ab

Bis zum Nachmittag haben schon zahlreiche Wahlberechtigte ihre Stimme abgegeben, wie hier in einem Wahllokal in Bad Wörishofens Grundschule.

Trotz Rekordwerten bei der Briefwahl herrscht großer Andrang in den Wahllokalen. In Mindelheims Ortsteilen mussten sogar Stimmzettel nachgeliefert werden. Auch in Bad Wörishofen steuert man auf eine enorme Wahlbeteiligung zu.

