vor 24 Min.

Lkw-Unfall: Straße beim Skyline Park heute Nacht zeitweise gesperrt

Kurz vor 3 Uhr kam in der Nacht zum Mittwoch auf der Kreisstraße MN 37 beim Skyline Park Richtung Autobahnzubringer Türkheim ein Lkw von der Straße ab und landete im Straßengraben.

Im Straßengraben endete die Fahrt eines Lkw in Richtung Autobahn. Für die Bergungsarbeiten musste die Straße beim Skylinepark zeitweise komplett gesperrt werden.

Kurz vor 3 Uhr kam in der Nacht zum Mittwoch auf der Kreisstraße MN 37 beim Skyline Park Richtung Autobahnzubringer Türkheim ein Lkw von der Straße ab und landete im Straßengraben. Laut Augenzeugen war der Fahrer offenbar nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte noch versucht, den Unfall durch ein Lenkmanöver zu verhindern. Der Hänger kippte dabei aber um und stürzte in den Graben. Durch den umgestürzten Hänger wurde die Zugmaschine ausgehebelt und hing mit der Hinterachse in der Luft. Die Straße musste zur Bergung komplett gesperrt werden. Eine offizielle Polizeimeldung zu diesem Unfall steht noch aus.

Themen folgen