vor 8 Min.

Lkw drückt Sportwagen in Leitplanke

Verkehrsunfall an der Auffahrt zur Autobahn A 96 bei Bad Wörishofen. Der Schaden ist enorm.

Von Markus Heinrich

An der Autobahnanschlussstelle Bad Wörishofen hat sich am Mittwochvormittag ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte sich der 54-jährige Fahrer eines Sattelzuges beim Abfahren von der A 96 versehentlich falsch eingeordnet. An der Abfahrt steht eine Ampel, dort musste der Lastwagen halten.

Beim Anfahren habe der Mann dann beim Einbiegen in die St 2015 den rechts neben ihm stehenden Porsche einer 62-jährigen Frau aus dem Landkreis Augsburg übersehen. Der Sattelauflieger drückte den Sportwagen gegen die Leitplanke.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand jedoch hoher Sachschaden, den die Polizei mit etwa 43.000 Euro beziffert.

