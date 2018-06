vor 25 Min.

Löwenbräu-Areal: eine Tiefgarage als „Schmankerl“

So sah die erste Planung für den Neubau auf dem Löwenbräu-Areal aus, den das Bauunternehmen Glass dem Stadtrat präsentierte. Am kommenden Montag wird nun eine „abgespeckte“ Planungsvariante vorgelegt, die alle Auflagen es Stadtrates enthalten soll. Ein aktuelles Modell soll erst in der Sitzung zu sehen sein.

Am Montag legt Bauunternehmer Dieter Glass dem Stadtrat eine überarbeitete Planung vor. Es seien „alle Auflagen umgesetzt“

Von Alf Geiger

Bei der Stadtratssitzung am kommenden Montag um 18 Uhr könnte es im Sitzungssaal wieder eng werden: Auf der Tagesordnung steht der geplante Neubau auf dem Löwenbräu-Areal, der schon im vergangenen Herbst die Bürger in Bad Wörishofen gehörig in Wallung brachte. Von glühenden Befürwortern bis zu erbitterten Gegnern reichte dabei die Bandbreite, nachdem Dieter Glass, Chef der gleichnamigen Baufirma, erstmals mit konkreten Plänen an die Öffentlichkeit ging. Glass will einen höheren zweistelligen Millionenbetrag in einen Neubau investieren, die bestehenden Gebäude sollen abgerissen und durch Markthallen, Großgarage, Supermarkt, Arkaden, Erlebnisgastronomie und Wohnungen ersetzt werden.

Auch im Bad Wörishofer Stadtrat wurden die Pläne teils argwöhnisch beäugt, auch wenn bei aller Skepsis unterm Strich bei der Mehrheit am Ratstisch das Positive überwog. Von „ein tolles Projekt“ (Bürgermeister Paul Gruschka) bis zu „ein gewaltigen Kasten, einem gewaltigen Block, der da reingestellt wird“ (SPD-Fraktionschef Stefan Ibel) reichten die Meinungen. Am Ende einigte sich der Stadtrat dann aber bei einer Gegenstimme darauf, der Bauvoranfrage zustimmen zu können, wenn das Unternehmen noch einige Änderungen vornimmt. Dies wurde nun offenbar wie gefordert eingearbeitet: Am Montag präsentiert Bauunternehmer Dieter Glass nun dem Bad Wörishofer Gesamtstadtrat eine überarbeitete Bauvoranfrage und legt auf Anfrage der MZ Wert auf die Feststellung, dass sein Unternehmen damit „alle Auflagen umgesetzt“ habe.

Wie berichtet, hatte der Stadtrat in der November-Sitzung der Bauvoranfrage nur unter Auflagen zugestimmt, vor allem ging es der Ratsmehrheit dabei um die sogenannte Geschossflächenzahl, mit der das Maß der baulichen Nutzung bestimmt wird. Bei der jetzt vorliegenden Planung werde die „Einhaltung der Geschossflächenzahl von 0,7 für die Wohnbebauung“ sicher gestellt, so Dieter Glass gegenüber unserer Zeitung. Bislang war das Löwenbräuareal mit 2643 Quadratmetern ausgewiesen. Auf diesem Gelände sollten 6306 Quadratmeter Geschossflächen auf vier Stockwerken entstehen. Auf der Luerswiese sollten es 4086 Quadratmeter sein.

Zusätzlich konnte laut Glass durch Grundstückserweiterungen die Verkehrssituation in dem Bereich Alfred-Baumgarten-Straße „erheblich verbessert“ werden. Die Tiefgaragen werden demnach jetzt getrennt in einen Bereich für den Wohnbau (Luerswiese) und in eine öffentliche Tiefgarage im Bereich Löwenbräu.

Diese Tiefgarage werde laut Glass „ohne öffentliche Zuschüsse“ erstellt und werde einen direkten Zugang zum Kurpark bekommen. Kommentar eines Stadtrates: „Ein Schmankerl für die Öffentlichkeit.“

In nichtöffentlicher Sitzung wurden die überarbeiteten Pläne bereits den Fraktionsvorsitzenden erläutert, erfuhr die MZ. Die Reaktionen seien größtenteils positiv ausgefallen, berichten Sitzungsteilnehmer.

Die Löwenbrauerei liegt direkt an der Ecke Hermann-Aust-Straße/Bürgermeister-Stöckle-Straße. Der Bierbrauer Ludwig Forster hat sie 1905 gegründet, als er aus der Oberpfalz nach Bad Wörishofen umsiedelte, um in dem aufstrebenden Kurort sein Glück zu versuchen. Die Familie erweiterte die Brauerei im Laufe der Jahre um Hotel und Gasthof. Der Bad Wörishofer Bierlikör ist eines der bekanntesten Erzeugnisse der Brauerei.

Im September 2012 allerdings musste Roland Forster Insolvenz für den Betrieb anmelden. Den folgenden Kauf durch ein Glass-Unternehmen bezeichnete der Insolvenzverwalter damals als ideale Lösung für alle Beteiligten. Forster führte den Betrieb als Geschäftsführer weiter. Das Areal umfasst derzeit Gaststätte, Hotel sowie Ferien- und Mitarbeiterwohnungen.

