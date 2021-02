vor 32 Min.

Löwenbräu-Arkaden erneut Thema im Bad Wörishofer Stadtrat

Plus Das rund 40 Millionen Euro teure Bauprojekt „Löwenbräu-Arkaden“ soll im Stadtrat von Bad Wörishofen den nächsten Schritt machen.

Direkt am Kurpark von Bad Wörishofen will der Unternehmer Dieter Glass die rund 40 Millionen Euro teuren Löwenbräu-Arkaden bauen, dort, wo noch die alte Löwenbrauerei steht. Zuletzt war es etwas stiller um das größte Bauprojekt in Bad Wörishofen seit Jahrzehnten geworden. Nun nimmt es wieder Fahrt auf. Der Stadtrat von Bad Wörishofen wird sich am Mittwoch, 24. Februar, mit den Arkaden befassen. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18.30 Uhr im Kursaal. Es gilt eine strenge Beschränkung der Besucherzahl.

Es geht um den notwenigen vorhabenbezogenen Bebauungsplan für die Löwenbräu-Arkaden

Es geht um den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Löwenbräuareal + Luerswiese“. Dieser soll die Grundlage für einen Bauantrag sein. Der Stadtrat wird die eingegangenen Stellungnahmen zum Verfahren abwägen. Zudem soll die geänderte Planung gebilligt und ein Beschluss für eine erneute Auslegung der Pläne gefasst werden. Außerdem steht in der Sitzung der Energiebericht auf der Tagesordnung.

