00:31 Uhr

Lüpertz: Vier seiner Schüler stellen aus

Kunstverein bietet eine besondere Schau

In den Kunstwerken Bad Wörishofens startet der „Clou des Jahres“, wie der Vorsitzende Harald Bos sagt. Vier Meisterschüler und Assistenten des berühmten und nicht ganz unumstrittenen Künstlers Markus Lüpertz stellen unter dem Titel „Also doch!“ gemeinsam in Bad Wörishofen aus.

Über ihre Düsseldorfer Jahre hinaus verbindet Friedrich Dickgießer, Reinhold Braun, Arnim Tölke und Leander Kresse eine beständige Freundschaft und die Leidenschaft für die Malerei.

„Man sagt, Künstler sind selten Freunde, weil sie Konkurrenten sind“, so Bos. „Diese Vier zeigen sich gerne immer wieder im Verbund, ohne die Zwänge einer Künstlergruppe. Sie sind ein Quartett, das keines sein will, aber ein wunderbares ist.“

Von Lüpertz stammt das Zitat: „Es gibt nichts Neues in der Malerei, aber es gibt neue Künstler – und das ist spannend.“ Genau das dokumentierten die Vier, ist man beim Kunstverein Bad Wörishofen überzeugt. Sie sind unterschiedliche Wege gegangen, zeichnen und malen Gegenständliches wie Experimentelles. Die Vernissage findet am Donnerstag, 15. August, in den Kunstwerken an der Kemptener Straße 3 statt. Sie beginnt um 19 Uhr. Die Ausstellung ist bis zum 15. September zu sehen, immer Freitag/Samstag von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr. (mz)

