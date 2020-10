vor 34 Min.

Luxus-Ferrari auf A96 bei Erkheim geschrottet: Fahrer schwerverletzt

Unfall auf der A96: Ein Ferrari 360 Modena mit über 400 PS liegt bei Erkheim im Graben. Der Fahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Ein 50-Jähriger hat bei Erkheim die Kontrolle über seinen Ferrari 360 Modena verloren, kam von der Autobahn ab und wurde schwer verletzt. Es entstand Totalschaden.

Am Dienstagabend hat sich auf der Autobahn A96 kurz vor dem Kohlbergtunnel ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 20.30 Uhr ein 50-Jähriger mit seinem Sportwagen in Fahrtrichtung München. Bei Erkheim verlor der Fahrer aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über seinen Ferrari 360 Modena (rund 400 PS, Neupreis ab 130.000 Euro). Er kam rechts von der Fahrbahn ab und schanzte über die Leitplanke in den Grünstreifen.

Ferrari verunglückt auf Autobahn: Fahrer und Beifahrer kommen ins Krankenhaus

Dabei wurde der Fahrer schwer, der Beifahrer leicht verletzt. Beide wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Ferrari ist ein Totalschaden entstanden, das Wrack musste abgeschleppt werden. Die Absicherung der Unfallstelle hat die Feuerwehr Erkheim übernommen.

