vor 21 Min.

MZ-Adventsgeschichte: Der effiziente Wunschzettel

Leonhard Fendt aus Haselbach erinnert sich an die Zeit, als er fast aufhörte, ans Christkind zu glauben. Was ein Wunschzettel damit zu tun hat.

Von Melanie Springer-Restle

Wenn die Alten vom Krieg erzählen, kommt es nicht selten vor, dass die Jungen innerlich die Augen verdrehen. Oft können sie die Geschichten von Hunger und Leid nicht mehr hören und wollen außerdem nicht den erhobenen Zeigefinger der Alten vor Augen haben, der doch eigentlich nur sagen will: „Schaut her, wie gut Ihr es heute habt! - Seid ein wenig demütig.“

Die junge Generation kontert darauf häufig mit einem „Ja, aber wir haben doch auch unsere Probleme, auch wenn sie nicht materieller Natur sind“. Beide haben wohl Recht und man darf – Zeigefinger hin oder her – durchaus Mitgefühl für die Menschen aufbringen, die ihre Kindheit in der Nachkriegszeit verbringen mussten.

Kalte, schneereiche Winter, wenig Geld und wenig zu essen prägten auch die Adventszeit. Die meisten Familien hielten sich während der Wintermonate hauptsächlich in der Stube auf, weil nur dort ein Ofen wohlige Wärme spendete.

1951 kamen erste Zweifel an der Existenz des Christkinds auf

Leonhard Fendt erinnert sich noch ganz genau an den zweiten Advent im Jahr 1951. Zu diesem Zeitpunkt fing er nämlich an, nachhaltige Zweifel an der Existenz des Christkindes zu hegen. Während sein jüngerer Bruder gerade dabei war, eine gedankliche Wunschliste an das Christkind anzufertigen, rollte der kleine Leonhard überheblich mit den Augen und spottete über den naiven Bruder.

In der Nachbarschaft der Haselbacher Familie wohnte Frau Wörz zusammen mit ihrem Mann. Das Ehepaar hatte keine eigenen Kinder und freute sich deshalb ganz besonders über den regelmäßigen Besuch der drei Fendt-Kinder.

Die gelernte Schneiderin passte nicht nur die Kleidung ihrer jungen Nachbarn an, sondern hatte im Laufe der Jahre eine ganze Reihe an Ämtern übernommen. Eines davon war das Schreiben des Wunschzettels. Die Kinder diktierten Frau Wörz ihre Wünsche und Frau Wörz legte den Wunschzettel vertrauensvoll an einen Ort, an dem ihn das Christkind einsammeln würde.

Der Bruder von Leonhard hörte gar nicht mehr auf mit der Bestellliste namens Wunschzettel

An dem besagten Adventstag hörte der jüngere Bruder des kleinen Leonhard gar nicht mehr auf zu diktieren und bestellte unter anderem folgende Dinge beim Christkind: Feuerwehrauto, Holzpferd mit Leiterwagen, Dampfmaschine, Rodelschlitten, warme Winterstiefel, Handschuhe, Wintermantel, Schlittschuhe und zu guter Letzt leckeres Essen in ausreichender Menge.

Frau Wörz hatte Mühe, mit dem Schreiben hinterherzukommen und Leonhard begann allmählich zu zweifeln: „Hm, was, wenn es das Christkind doch gibt? Dann bekommt der Bruder ganz viel und ich gehe leer aus!“

Er überlegte hin und her, wie er verhindern konnte, dass sich diese schreckliche Vorstellung bewahrheiten würde. Nervös rutschte er auf dem Stuhl hin und her, denn seinem Bruder gingen doch irgendwann die Wünsche aus und Frau Wörz war kurz davor, den Wunschzettel einzutüten. Dann hatte Leonhard einen Geistesblitz. In letzter Minute packte er Frau Wörz am Ärmel und befahl: „Schreibe unter die Wunschliste zweimal bitte!“

Familie Fendt lacht noch heute über die beherzte Forschheit des kleinen Leonhard, der mittlerweile 74 Jahre alt ist.

Wir suchen Ihre Adventsgeschichten? Mehr über unsere Aktion erfahren Sie hier: MZ-Aktion: Erzählen Sie uns Ihre Adventsgeschichte!

Eine weitere Adventsgeschichte finden Sie hier: Ettringer Familie erlebt ein Abenteuer im Schneegestöber