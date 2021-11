Sankt Nikolaus und ich: Wir suchen die schönsten Erinnerungen

Nicht mehr lange, dann ist wieder Nikolaustag. Geschichten und Fotos zu diesen besonderen Begegnungen hat wohl jeder im Album. Wir wollen wissen: Wie haben unsere Leserinnen und Leser diese Momente als Kind erlebt?

Unterallgäu Eigentlich ist er ein recht seltsamer Typ. Zieht auffällige Klamotten an, umgibt sich mit dunklen Gestalten und schleicht in der Dämmerung durch die Dörfer. Manchmal verschafft er sich sogar Zugang zu verschlossenen Häusern und wenn er irgendwo klopft und eingelassen wird, weist er oftmals die Kinder des Hauses zurecht.

Zum Glück lässt er aber auch meistens ein paar gute Gaben da und deshalb ist der Nikolaus trotz allem eine der beliebtesten Figuren in der Adventszeit.

Wohl jeder erinnert sich an die eine oder andere persönliche Begegnungen mit dem Nikolaus und kann eine Geschichte dazu erzählen. Die einen haben sich heulend hinterm Vorhang versteckt, die anderen stolz und selbstbewusst ein Lied geschmettert. Wieder andere waren vielleicht selbst als Gabenbringer aktiv und wurden sofort von den Nachbarskindern enttarnt.

Und wie war das bei Ihnen so? Zum Nikolaustag wollen wir Ihre Geschichten erzählen und auch gerne Bilder veröffentlichen, die Ihre Begegnungen mit St. Nikolaus zeigen.

Vielleicht gibt es in Ihrer Familie aber auch ein besonderes Nikolausgedicht oder Sie haben selber den einen oder anderen Vers gereimt. Lassen Sie es uns wissen und andere daran teilhaben.

Schicken Sie Ihre Fotos, Texte oder Gedichte am besten per E-Mail an die Adresse redaktion@mindelheimer-zeitung.de oder per Post an

Mindelheimer Zeitung,

Redaktion,

Dreerstraße 6,

87719 Mindelheim

Bitte vergessen Sie nicht das Stichwort „Nikolaus“ und geben Sie auch Ihre Adresse und Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an.

Wir wünschen schon jetzt eine schöne Adventszeit und freuen uns auf viele Nikolausgeschichten.

Ihre MZ-Redaktion