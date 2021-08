MZ-Ausflugstipp

Für Oldtimer gibt dieser Allgäuer Vollgas

Plus Sein Oldtimer-Museum hält den 78-jährigen Hans Bienert jung. Wie der Unterallgäuer an seine Automobile kommt, was er noch so sammelt und wie man sich seine Schätze anschauen kann.

Von Tobias Schuhwerk

Für Oldtimer gibt dieser Rentner Vollgas: Hans Bienert (78) gehören 18 Klassiker, mit denen er die Automobil-Entwicklung von 1886 bis 1960 dokumentieren kann. Damit nicht genug: Der Malermeister aus Lautrach sammelt auch Motorräder, Bügeleisen, Schreibmaschinen und vieles mehr in seinem Privatmuseum. Und man kann es auch besichtigen.

