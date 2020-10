19:00 Uhr

MZ-Gewinnspiel: Die Grillzange bringt Siegfried Behringer auf Touren

MZ-Leser können bis zum 30. Oktober fast täglich 1.000 Euro in bar gewinnen. Der glückliche Gewinner kommt am Mittwoch aus Tussenhausen. Was er mit dem Geld vorhat.

Von Oliver Wolff

Kombinieren und Kassieren – so lautet das Motto des Bilderrätsels unserer Zeitung. Bis zum 30. Oktober gibt es fast täglich 1000 Euro in bar zu gewinnen. Gesucht werden Begriffe, die in einem Bild dargestellt werden. In unserer Mittwochsausgabe war auf der Bayern-Seite eine an einem Kugelgrill hängende Rohrzange abgedruckt. Gesucht wurde – wenig überraschend – das Wort „Grillzange“.

Gewonnen hat nun MZ-Leser Siegfried Behringer aus Tussenhausen. Der 56-jährige Berufskraftfahrer war sichtlich erfreut, als ihm die Redaktion 20 rot-braune Scheine überreichte. Mit einem strahlenden Lächeln empfing Behringer das Geld und erzählte gleich, wofür er es einsetzen wird: „Ich habe schon lange eine Tour durch Deutschland geplant, wegen Corona verschiebe ich sie aufs nächste Jahr.“

Mit amerikanischem Van nach Hamburg

Der Unterallgäuer hat sich dafür einen schwarz lackierten amerikanischen Van zugelegt, und ihn auf Vordermann gebracht. Das Tüfteln und Schrauben an Fahrzeugen ist nämlich sein Hobby. Schon bald möchte er auf dem Highway nach Hamburg cruisen. „Ich liebe das Flair der Stadt und die Leute, ich war beruflich immer wieder dort, aber da hat man ja keine Zeit, die Stadt zu genießen.“ Aber Hamburg soll nur ein Zwischenstopp auf einer Nord-Tour sein.

Seit fast 30 Jahren ist Behringer auf den europäischen Fernstraßen unterwegs – und immer unter Zeitdruck. Deshalb habe er sich seinen Traum eines eigenen Campervans erfüllt. „Man kann frei sein, ist unabhängig unterwegs“. Außerdem schlafe man im eigenen Bett besser, sagt Behringer.

"Normalerweise gewinne ich nie etwas"

Als regelmäßiger Zeitungsleser hat der Tussenhausener schon öfter beim Bilderrätsel mitgemacht. „Das Gewinnspiel ist ja kinderleicht, man muss nur anrufen oder eine SMS senden.“

Bild: Oliver Wolff

Das es diesmal klappte, sei für ihn trotzdem sehr überraschend gekommen. „Normalerweise gewinne ich nie etwas, nur einmal 500 Euro vor vielen Jahren.

Gut, dass jetzt Behringers Reisekasse gefüllt ist. Falls Geld übrig bliebe, sagte der 56-Jährige, möchte er sich ein Smartphone kaufen. „Ich habe nur ein billiges Handy, das funktioniert zwar, aber irgendwann muss mal ein modernes her.“

Themen folgen