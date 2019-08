11:00 Uhr

MZ-Leser engagieren sich für Artenvielfalt

Fast 60 Prozent gaben in unserer Online-Umfrage an, dass sie sich aktiv für den Schutz der Umwelt einsetzen.

Artenvielfalt ist in diesem Jahr in aller Munde. Nach dem erfolgreichen bayernweiten „Bienen-Volksbegehren“ hat im Unterallgäu die Aktion „Jeder Quadratmeter zählt ... für heimische Natur“ stattgefunden. Hier konnten Teilnehmer einen Quadratmeter oder mehr so umgestalten, dass künftig mehr Tiere dort Platz finden. Zahlreiche Menschen haben sich beteiligt, doch ist Artenvielfalt wirklich ein Thema, das so viele bewegt? „Tun Sie etwas für die Artenvielfalt?“, wollten wir deshalb von den Nutzern unserer Internetseite wissen. Mehr als 300 Menschen haben bei unserem Online-Voting ihre Stimme abgegeben. Fast 60 Prozent gaben an, sich für mehr Artenvielfalt zu engagieren. Der Großteil von ihnen (51,3 Prozent) erklärte: „Schon lange gestalte ich meinen Garten entsprechend.“ 7,6 Prozent sind erst dieses Jahr auf das Thema aufmerksam geworden.

Doch es gibt auch die andere Seite: Knapp 13 Prozent gaben an, sich für das Thema nicht zu interessieren. 28,1 Prozent der Nutzer, die abgestimmt haben, halten die ganzen Aktionen für mehr Artenvielfalt für übertrieben.

