MZ-Leser lassen ihre Haut lieber blank

Über 60 Prozent verzichten aus Überzeugung auf ein Tattoo

Früher verpönt, inzwischen normal: Tattoos sind in der breiten Gesellschaft angekommen – was lange nur gefühlte Wahrheit war, hat nun eine Umfrage im Auftrag der Apotheken-Umschau untermauert: Demnach ist inzwischen jeder fünfte Deutsche tätowiert. Bei den 20- bis 29-Jährigen hat sich sogar schon jeder zweite einmal Farbe unter die Haut stechen lassen. In den vergangenen sieben Jahren hat sich die Anzahl der Tattoos damit fast verdoppelt.

Den Großteil der MZ-Leser hat der Tattoo-Trend aber offensichtlich noch nicht erfasst. Wir wollten auf unserer Internetseite wissen: „Sind Sie tätowiert?“ Die Antwort war eindeutig. 62 Prozent der Befragten gaben nicht nur an, nicht tätowiert zu sein. Auch Tattoos generell lehnten sie ab. Keine Tattoos, aber immerhin Verständnis für den ästhetischen Mehrwert haben der nicht repräsentativen Umfrage zufolge immerhin noch knapp zwölf Prozent.

Wenn schon Tattoo, dann gleich mehrfach – so lassen sich die weiteren Ergebnisse der Umfrage deuten. Demnach haben 22 Prozent der Leute, die sich die Körperkunst im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut gehen lassen, gleich mehrere Tätowierungen. Nur eines haben dagegen lediglich 14 von insgesamt 335 Befragten. Das sind gerade einmal vier Prozent.

