MZ-Serie "Reise in die Kindheit"

vor 17 Min.

Großstadtkind Alex Eder machte Urlaub an der "frischen Luft"

Beim Urlaub am See bekam der kleine Alex natürlich auch ein Eis.

Plus Wie haben die Menschen früher ihre Ferien verbracht? Wir haben bei Prominenten aus dem Unterallgäu nachgefragt. Heute: Landrat Alex Eder, bekennender "Urlaubsmuffel".

Von Johann Stoll

Der Unterallgäuer Landrat Alex Eder ist in einer Zeit aufgewachsen, da gehörte Urlaub wie selbstverständlich einfach dazu. Die Mutter des 37-Jährigen war Richterin in München, der Vater Polizeibeamter. Beide zog es in den Ferien aus der Großstadt an die frische Luft – mal in die Berge, mal an die See. Mit dabei war immer Alex, ihr einziges Kind. Eine Traumreise musste ausfallen. Das hat den heutigen Unterallgäuer Landrat aber sehr gefreut.

