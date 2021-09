MZ-Serie "Reise in die Kindheit"

vor 33 Min.

Mindelheims Pfarrer Straub liebte Urlaub auf dem Bauernhof

Plus Der Mindelheimer Dekan und Pfarrer Andreas Straub hat schon viele verschiedene Urlaube erlebt. Am schönsten aber waren die Ferien bei Oma und Opa.

Von Melanie Lippl

Camping, Pension, Berge, Städte, Meer – es gibt kaum einen Urlaub, den der Pfarrer Andreas Straub noch nicht gemacht hat. „Der schönste Urlaub war aber bei Oma und Opa auf dem Bauernhof“, sagt er heute. In Roth an der Roth, wo die Großeltern lebten, war der kleine Andreas mit dem Opa unterwegs, hat ihn bei der Heu- und Kartoffelernte begleitet, im Stall bei Kaninchen, Kühen und Pferden nach dem Rechten gesehen – und natürlich die Katze gestreichelt. Als „sehr unbeschwert“ hat der Mindelheimer Dekan diese Zeit in Erinnerung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen