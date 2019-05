13:00 Uhr

MZ auf WhatsApp: Schnelle Infos und exklusive Gewinne

Ein täglicher Nachrichtenüberblick, Eilmeldungen bei den wichtigsten Themen und besondere Verlosungen: All das bietet unser kostenloser WhatsApp-Newsletter.

Sie wollen aktuelle Nachrichten aus Mindelheim, Bad Wörishofen und Umgebung ganz einfach und direkt aufs Handy bekommen? Dann abonnieren Sie uns per WhatsApp und nutzen Sie – wie inzwischen schon fast 1000 andere Menschen – unseren kostenlosen Service für Ihr Smartphone.

Unter der Woche bekommen Sie abends den regionalen Nachrichten-Überblick auf Ihr Handy. Mit dem WhatsApp-Dienst der Mindelheimer Zeitung sendet Ihnen unsere Redaktion wichtige Meldungen des Tages aus Mindelheim, Bad Wörishofen, Türkheim und den umliegenden Gemeinden auf Ihr Handy. Welche Bauprojekte stehen in Mindelheim auf der Tagesordnung? Gibt es schon Nachwuchs bei den Störchen in Pfaffenhausen? Worüber debattiert der Wörishofer Stadtrat? In unserem Nachrichten-Überblick erfahren Sie es sofort.

Von Montag bis Freitag erhalten Sie jeden Abend aktuelle Nachrichten aus Mindelheim, Bad Wörishofen und Umgebung

Versendet wird jeden Abend von Montag bis Freitag ein Newsletter mit aktuellen lokalen Themen des Tages. Zusätzlich werden Sie auch über besonders wichtige Ereignisse sofort informiert – etwa, wenn die A 96 wegen eines schweren Unfalls länger gesperrt ist, wenn in Ihrer Gemeinde das Wasser abgekocht werden muss oder wenn es zu heftigen Unwettern kommt. Außerdem können Sie an exklusiven Gewinnspielen für unsere WhatsApp-Abonnenten teilnehmen oder mit unserer Redaktion Kontakt aufnehmen, wenn Ihnen etwas Außergewöhnliches auffällt, Sie ein schönes Foto für uns haben oder ein Thema, dem wir mal nachgehen sollten.

Die Anmeldung für den WhatsApp-Dienst erfolgt über unsere Homepage. Geben Sie in Ihrem Internetbrowser über das Handy oder über den PC einfach die Internetadresse www.mindelheimer-zeitung.de/mz-whatsapp ein oder halten Sie Ihr Handy auf den QR-Code oben an diesem Artikel. Von dort werden Sie Schritt für Schritt durch die Anmeldung geführt.

Die WhatsApp-Nachrichten, die Sie täglich erhalten, sind ein kostenloser Service unserer Zeitung

Der News-Dienst der Mindelheimer Zeitung auf Ihr Smartphone ist kostenlos. Es fallen nur die üblichen Kosten des Mobilfunkanbieters an. Zudem gelten die allgemeinen Bedingungen unseres Online-Angebots: Um mit „Plus+“ gekennzeichnete Artikel lesen zu können, benötigen Sie ein Digital-Abo. Unser WhatsApp-Service wird gemeinsam mit dem Dienstleister MessengerPeople mit Sitz in München umgesetzt. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf der Anmeldeseite im Internet.

