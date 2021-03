13.03.2021

Macht Stetten fast zehnmal so viele Schulden wie bisher?

Das Volumen des Stettener Haushalts steigt, die Pro-Kopf-Verschuldung in den nächsten Jahren aber auch.

Von Sandra Baumberger

In der jüngsten Sitzung des Stettener Gemeinderates hat Kämmerin Bianca Maier von der Verwaltungsgemeinschaft Dirlewang den diesjährigen Haushaltsplan sowie das Investitionsprogramm bis 2025 vorgestellt. Die gute Nachricht: Corona hat sich darin nicht bemerkbar gemacht, die Einnahmen aus Umsatz- und Gewerbesteuer sind im Vergleich zum Vorjahr sogar ein bisschen höher. Die weniger gute: Die Verschuldung der Gemeinde könnte schon bald steigen, und zwar drastisch.

Mehrere Großprojekte sind in Stetten geplant

Derzeit liegt sie bei knapp 420 Euro pro Einwohner, Ende des Jahres könnte sie mit 4038 Euro beinahe zehnmal so hoch sein. Das liegt an mehreren großen Projekten, die die Gemeinde in diesem Jahr anpacken will. Das mit Abstand größte ist wie berichtet der Bau einer neuen Kindertagesstätte samt Bürgersaal. Für beides zusammen sind in diesem Jahr 2,5 Millionen Euro eingeplant. Allerdings steht noch nicht fest, ob heuer überhaupt noch mit dem Bau begonnen werden kann. Um loslegen zu können, muss die Gemeinde nämlich noch auf einen Förderbescheid des Amts für ländliche Entwicklung warten – und das könnte dauern: Laut Bianca Maier hat sich die Gemeinde Dirlewang bei der Sanierung ihres Kindergartens über ein Jahr gedulden müssen.

Weitere 535.000 Euro sollen in den Umbau und die Sanierung des Feuerwehrhauses in Erisried und die dortige Löschwasserversorgung fließen. Dieses Vorhaben stand bereits 2019 auf der Agenda. Nach dem überraschenden Tod des damaligen Bürgermeisters Richard Linzing und der anschließenden Neuwahl von Bürgermeister Uwe Gelhardt, auf die wenig später die Corona-Pandemie folgte, wurde es jedoch erst einmal aufgeschoben. Gleiches gilt für die geplante Erschließung des Baugebiets Erisried-Ost, das sich ebenfalls schon vor zwei Jahren im Investitionsprogramm fand. Statt der damals 350.000 Euro sind nun jedoch 500.000 Euro dafür vorgesehen.

Die Breitbandversorgung schlägt besonders zu Buche

Abgesehen von einem Spielplatz, den die Gemeinde für 50.000 Euro im Baugebiet Stetten West II bauen will, ist von den übrigen Investitionen insofern wenig zu sehen, als es sich um Planungskosten oder Restzahlungen für bereits umgesetzte Projekte handelt. Bestes Beispiel dafür sind die Arbeiten im Zuge der Dorferneuerung in Erisried: Die Dorfstraße und die Straße Am Bäumelbach wurden mit neuen Straßenlampen ausgestattet, die jetzt mit 115.000 Euro abgerechnet werden. Für Restarbeiten an der Dorfstraße sind 365.000 Euro eingeplant und für den bereits gebauten Gehweg entlang der Dirlewanger Straße sowie eine Querungshilfe sind zusammen 219.000 Euro fällig.

Auch die Breitbandversorgung, die mit 428.000 Euro zu Buche schlägt, ist bereits weitgehend abgeschlossen: Die Leerrohre wurden im Zuge von „Gas und Glas“ verlegt, jetzt müssen noch die Glasfaserkabel eingeblasen werden. Außerdem bekommt die Gemeinde für diese Investition eine Zuweisung von mehr als 254.000 Euro, sodass ihr Eigenanteil entsprechend geringer ausfällt.

Für ökologische Ausgleichsflächen liegt Geld bereit

Weitere große Posten sind die Schlusszahlung für die Oberflächenentwässerung in Erisried (190.000 Euro) und die bereits seit Längerem geplante Brunnensanierung (150.000 Euro). Für den Erwerb und die Herstellung ökologischer Ausgleichsflächen hat Bianca Maier vorsorglich 450.000 Euro eingeplant: Sollten der Gemeinde geeignete Flächen angeboten werden, könnte sie so gleich zugreifen. Werden dagegen keine entsprechenden Flächen verkauft, wird das Geld auch nicht gebraucht.

Alles in allem summieren sich die Investitionen und damit der Vermögenshaushalt auf mehr als sechs Millionen Euro, das sind rund 2,1 Millionen mehr als im Jahr zuvor. Weil die anstehenden Ausgaben mit den Einnahmen in Höhe von 380.000 Euro allein nicht zu stemmen sind, plant die Gemeinde, 231.000 Euro aus ihrer Rücklage zu entnehmen und Kredite in Höhe von fünf Millionen Euro aufzunehmen. Ob sie tatsächlich in dieser Höhe gebraucht werden, ist allerdings noch offen. Denn nicht alle Projekte aus dem Investitionsprogramm für dieses Jahr sind bereits beschlossene Sache.

Neben dem Vermögens- ist auch das Volumen des Verwaltungshaushalts gestiegen. Es umfasst 3,2 Millionen Euro, das sind 560.000 Euro mehr als im Vorjahr. Nachdem die Gemeinderäte den Haushaltsplan bereits im vergangenen Dezember vorberaten hatten, stimmten sie ihm ohne größere Diskussion geschlossen zu.

