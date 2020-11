10:00 Uhr

Märchenwald in Bad Wörishofen startet erst am 5. Dezember

Der Weihnachtsmärchen-Winterwald am Denkmalplatz. in Bad Wörishofen wird eine Woche später eröffnet.

Nicht wie ursprünglich geplant am Samstag, 28. November, sondern eine Woche später am Samstag, 5. Dezember, wird der „Weihnachtsmärchen-Winterwald“ auf dem Denkmalplatz in Bad Wörishofen eröffnet.

Grund seien die neuesten Regierungsberatungen, heißt es in einer Pressemitteilung des Kur- und Tourismusbetriebs Bad Wörishofen. Bis zum 6. Januar 2021 verwandle sich der Denkmalplatz dann in den beliebten in den „Weihnachtsmärchen-Winterwald“ und kann bestaunt werden. Bei einem Spaziergang über den Denkmalplatz gibt es unter anderem ein Hexenhäuschen und weitere märchenhafte Attraktionen zu entdecken.

Die Goldschmiede Unsin, der Hotel- und Gaststättenverband Bad Wörishofen, die Aktiven Einzelhändler und der Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen wünschen den Besuchern viel Spaß mit dem „Weihnachtsmärchen-Winterwald“ und eine schöne Adventszeit. Die aktuell geltenden Corona-Schutz- und Hygieneregeln sind einzuhalten.

Kur- und Thermenlinie in Bad Wörishofen wird bis 20. Dezember eingestellt

Aufgrund der andauernden Corona-Regelungen und deren Auswirkungen auf die Bereiche Kur- und Tourismus werden die Stadtwerke Bad Wörishofen auch weiterhin die Kur- und Thermenlinie zeitlich befristet einstellen. Diese Regelung wird verlängert bis 20. Dezember. Die Stadtlinie verkehrt in Bad Wörishofen auch weiterhin nach Fahrplan. Die Stadtlinie ist im Stadtgebiet von Montag bis Samstag unterwegs. Den aktuellen Fahrplan gibt es unter www.swbw.de

Viele Fotos vom Märchenwald 2019:

49 Bilder Die neue Märchenwelt Bad Wörishofen eröffnet Bild: Franz Issing

