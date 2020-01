16:00 Uhr

Magische Musik-Momente in Dirlewang

Restlos ausverkauft war das Jahreskonzert des Musikvereins Dirlewang. Die Musikanten sorgten für einen märchenhaften Abend bei „Disney Magic Moments“. Dirigent Klaus-Jürgen Herrmannsdörfer kann dabei auf eine hochmotivierte Musikermannschaft in allen Altersklassen blicken, die die Gäste verzauberte.

Die Dirlewanger Kapelle verzaubert ihr Publikum mit Stücken aus Disney-Klassikern.

Von Sabine Adelwarth

Klaus-Jürgen Herrmannsdörfer ist wahrlich ein musikalischer Tausendsassa. Wenn der Chefdirigent des Musikvereins Dirlewang seinen Taktstock in die Hand nimmt, dann kann man sich zurücklehnen und genießen. Die Jahreskonzerte, die immer unter einem speziellen Motto stehen, sind ein Hörgenuss der feinsten Sorte. Dass diese Leistung vom Publikum gewürdigt wird, wurde auch heuer wieder beim Jahreskonzert deutlich. Denn die Sitzreihen in der Schulturnhalle reichten nicht aus und die Musikanten schleppten noch eine Menge Stühle in den Saal. Jeder freie Platz wurde mit Stühlen aufgefüllt und die Turnhalle war bei diesem Besucheransturm eigentlich immer noch zu klein.

Mit dem Mottokonzert „Disney Magic Moments“ traf das Blasorchester genau ins Schwarze und die Zuhörer bekamen magische Momente zu hören.

Walt Disney war persönlich nach Dirlewang gekommen

Zu den Ehrengästen gesellte sich auch der berühmte Trickfilmzeichner Walt Disney. Michael Rogg schlüpfte als Moderator in die Rolle des Amerikaners und führte wortgewandt und mit viel Humor frei redend durch den Abend.

Gleich zu Beginn wurde ein Flaschengeist aus der Wunderlampe sichtbar und es war kein anderer als Klaus Herrmannsdörfer. Mit seinen Musikanten erfüllte er nämlich wahre Disneymusikwünsche. Bei „Aladdin“ verwandelte sich Dirlewang in einen Ort aus 1001 Nacht und der Grundstock für ein einzigartiges Konzert war gelegt. Mit dem anspruchsvollen Stück „Mary Poppins“ stellten die Akteure unter Beweis, wie viel Ausdruckskraft, Stimmgewalt und Filigranität in ihren Instrumenten steckt. Schnelle Tempowechsel ließen die fliegende Mary Poppins gedanklich durch den Saal kreisen.

Das Schicksal der Meerjungfrau Arielle intonierte das Orchester mit dem Medley „Little Mermaid“ gefühlvoll und die einzelnen Register beschworen gekonnt die Tiefsee herauf. Klanggewaltig und imposant erklang das Potpourri vom Klassiker „Der König der Löwen“ und die über 60 Musikerinnen und Musiker schafften damit einen musikalischen Leckerbissen in die Turnhalle.

Die Kapelle aus Dirlewang hat begabten Nachwuchs

Dass Dirigent Klaus Herrmannsdörfer aber auch begabte Nachwuchsdirigenten in seinen Reihen hat, demonstrierte die 23-jährige Larissa Strodl. In diesem Jahr schaffte sie den Dirigentenkurs mit Bravour und ihr Talent wurde bei der Titelmusik „Let it Go“ aus dem Animationsfilm „Die Eiskönigin“ hörbar. Anna Lena Engstler setzte mit ihrem Gesang den i-Punkt auf das Stück.

Zweiter Dirigent Andreas Stich nahm bei „Colours of the wind“, der Titelmusik von „Pocahontas“, den Taktstock in die Hand und gemeinsam mit dem Bläserensemble wurde das Farbenspiel des Windes und die Schönheit der Natur durch Anna Lena Engstler besungen.

Fulminant ging es mit den verschiedenen Bösewichten in den Disneyklassikern bei „Disney Villains Medley“ weiter und ebenso klanggewaltig und emotional war der Mix aus dem Fantasy-Musical „Die Schöne und das Biest“. Damit bewies das Orchester einmal mehr, dass sie auch sinfonische Blasmusik beherrschen. Märchenhaft brillierte die Blaskapelle die schönsten Songs aus dem Film „Rapunzel“ und am Ende durfte natürlich der beliebteste Zeichentrickklassiker „Das Dschungelbuch“ nicht fehlen. Tongewaltig spazierten Mogli und Bär Balu mit dem Ohrwurmhit „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ Hand in Hand über die Bühne.

Ein unvergesslicher Abend für die Gäste in Dirlewang

Der Beifall während der Stücke war reichlich und am Schluss hatten die Zuhörer noch lange nicht genug. Die Kapelle war mit zwei Zugaben gewappnet und mit der Ballade „You’ll be in my heart“ aus dem Musical „Tarzan“ endete ein unvergesslicher Abend.

