vor 7 Min.

Maishäcksler brennt: 350.000 Euro Schaden

Ein Maishäcksler (hier ein Symbolbild) ist auf einem Feld bei Tiefenried in Brand geraten.

Bei Tiefenried hat ein Maishäcksler mitten während der Arbeit zu brennen begonnen. Der Schaden ist hoch.

Auf einem Maisfeld bei Tiefenried geriet am späten Montagabend ein Maishäcksler in Vollbrand. Während ein 35-Jähriger mit dem Häcksler den Mais erntete, fing das Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen an zu brennen, heißt es im Polizeibericht.

Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 350.000 Euro.

Mehrere Feuerwehren halfen, den Brand des Maishäckslers zu löschen

Um den Brand zu löschen, waren die umliegenden Feuerwehren aus Kirchheim, Derndorf, Eppishausen, Balzhausen und Mindelzell im Einsatz. (mz)

