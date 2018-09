19:00 Uhr

Manches Telefonat kann für Unterallgäuer teuer werden

Bei verstärkten Kontrollen rund um Mindelheim ertappten die Beamten einige Auto- und Radfahrer, die am Steuer telefoniert haben. <b>Foto: iss</b>

Verstärkte Suche nach Handy-Sündern im Unterallgäu

Von Franz Issing

Schnell eine Nachricht schreiben, ein Ziel ins Navi eingeben oder die Lieblingsmusik hören. Das ist bei vielen Verkehrsteilnehmern während der Fahrt auf dem Rad und hinter dem Steuer gang und gäbe. Sie achten nicht auf die Straße und gehen damit oft ein größeres Risiko ein, als ihnen bewusst ist. Auf die Gefahren durch Ablenkung machte die Polizei Auto- und Radfahrer bundesweit aufmerksam. Auch die Polizei Mindelheim beteiligte sich an dieser Verkehrssicherheitsaktion und kontrollierte verstärkt. An vier exponierten Stellen im Stadtgebiet nahmen acht Beamte 1500 Fahrzeuge auf zwei und vier Rädern näher ins Visier.

Die Polizisten aus Mindelheim fanden ein paar Smartphone-Sünder

Den Griff zum Smartphone konnten sieben Autofahrer nicht lassen, einer hatte noch bei der Kontrolle das Handy am Ohr. Die meisten der beim Telefonieren ertappten Verkehrssünder sahen ihr Fehlverhalten ein. Die Handy-Sünder erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Punkt.

„Es geht uns bei der Fahndung nach Handy-Sündern nicht ums Abkassieren, sondern darum, Auto- und Radfahrer auf das hohe Unfallrisiko durch Ablenkung hinzuweisen“, machten die Polizeibeamten Josef Eberhard und Franz Bauchinger vor Ort deutlich.

Auch innerhalb der Stadt Mindelheim hielten sich nicht alle Autofahrer an die Regeln

Bei den Kontrollen im Stadtgebiet gingen den Ordnungshütern auch 15 Fahrer ins Netz, die gegen die Anschnallpflicht verstoßen hatten. Bei einem Autofahrer wurde der Führerschein sichergestellt, da Verdacht auf Fälschung bestand.

Im ersten Halbjahr 2018 wurden in Bayern 38 000 Auto- und 2700 Radfahrer wegen Telefonierens während der Fahrt angezeigt. Im Unterallgäu hielten sich solche Verstöße noch in Grenzen: 2017 wurden 220 und in den ersten acht Monaten diesen Jahres 132 Handy-Sünder erwischt.

