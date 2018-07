vor 34 Min.

Manchmal macht auch der Sonnenschein Pause

Bei den Sommerkonzerten in Bad Wörishofen gab es viel zu sehen und zu hören. Nur der Musikverein Dirlewang hatte Wetterpech.

Von Maria Schmid

Auch im Paradies war nicht immer alles Sonnenschein. So mussten die Musikanten des Musikvereins Dirlewang und die JazzKur Big Band der Irmgard Seefried Sing- und Musikschule, beide unter der Leitung von Klaus-Jürgen Herrmannsdörfer, bei den Sommerkonzerten einige Wermutstropfen schlucken – ausgerechnet an ihrem Konzertabend regnete es.

Doch zum Glück kam das Nass so früh, dass der Umzug vom geplanten Auftritt im Musikpavillon in den Kursaal noch rechtzeitig stattfinden konnte. Hier genossen die Gäste ein gewohnt gemütliches und spritzig-jazziges Konzert mit etlichen solistischen Einlagen. Darunter das bekannte „Over the Rainbow“ aus „Der Zauberer von Oz“ mit Larissa Strodl und Klaus-Jürgen Herrmannsdörfer an ihren Saxofonen. Apropos Solisten: Die gab es beim Nachmittagskonzert der Block- und Querflötenschüler der Musikschule en gros. Die Schülerinnen und Schüler von Edith Garzsarovszky und Katrin Lapsit-Hanel zeigten beachtliche Spielfreude. Sie spielten nicht nur die Titelmelodie zum Film von „Pipi Langstrumpf“ oder „Laufe, Regen, laufe“, was dieser zum Glück nicht tat. Es wurde gefragt: „Weißt Du wie viel Sternlein stehen“ und sie wussten: „Taler, Taler, du musst wandern“.

Den Abschluss bildete ein elfköpfiges Querflötenensemble, das sehr homogen nicht nur ein „Allegro“ von Wolfgang Amadeus Mozart, sondern auch den „Pfirsich Rag“ von Scott Joplin hören ließ. Die Musikkapellen aus Kirchdorf, Stockheim, Schlingen und die Stadtkapelle Bad Wörishofen sind immer ein Garant für eine große Zuhörerzahl und das nicht nur bei den Sommerkonzerten. Mit „Sommermärchen“ und Träumereien im Walzer-, Marsch- oder Polkatakt, Solo oder im Duett gesungen, solistisch erzählt oder im träumerischen Gesamtpaket, sie sind immer ein Hörgenuss. Dass die Musikschule reichlich Nachwuchstalente hat, zeigte sich bei den beiden Orchestern.

Die „Jungklassiker“ mit Schulleiter Magnus Blank am Pult und die „Jugendkapelle“, dirigiert von Winfried Probst, spielten moderne Weisen. Für die Musiker aus Schlingen waren es traditionellen Kompositionen, bei denen sie gemeinsam mit ihrer Jugend den romantischen „Choral Alpin“ von Walter Tuschler zum Besten gaben.

Die jungen Pianistinnen und Pianisten entführten nicht nur nach Lummerland, sondern auch zu Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven. Drei an einem Flügel und dann vierhändig? Kein Problem für Markus Orf und seine Schülerinnen Lara Trautwein und Franziska Zerrle – beide Hände von ihm und je eine Hand der beiden Mädchen. Lea Wodrak erinnerte an Frank Sinatra und seine Tochter Nancy mit dem Stück „Somethin’ Stupid“. Für stimmungsvolle Momente sorgte auch der Posaunenchor der Evangelischen Erlöserkirche. Ebenfalls zur Matineezeit traten Sanni Risch und ihr Chor und dem Unterallgäuer Bäuerinnenchor unter dem Motto „Jazz meets Unterallgäu“ auf die Bühne. Die Stadtkapelle Bad Wörishofen bildete mit ihrem vielfältigen Repertoire das großartige Schlusskonzert.

