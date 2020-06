18:21 Uhr

Mann Gottes und ein Förderer der Kunst aus Mindelheim

Plus Ortwin Gebauer hat die Menschen nicht nur für den Herrn gewonnen. Zum Jubiläum blickt er auf ein bewegtes Leben zurück.

Von Franz Issing

Seine Wiege stand in Köln am Rhein, wo die Frohnaturen geboren werden, wie man sagt. Auch Monsignore Ortwin Gebauer, der am Montag, 22. Juni, sein 40. Priesterjubiläum feiert, ist aus diesem Holz geschnitzt. Immer freundlich geht er auf die Menschen zu. Seine Vita verrät einen für alle Konfessionen aufgeschlossenen Seelsorger und den sprichwörtlich guten Hirten. Was weniger bekannt ist: Gebauer wirkte auch an anderen Stellen segensreich.

Pfarrer Gebauer studierte an den Universitäten Bonn und München sowie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Dillingen Germanistik, Philosophie und Theologie. Danach unterrichtete er zehn Jahre lang am Mindelheimer Maristenkolleg in den studierten Fächern.

Am 22. Juni 1980 weihte Erzbischof Joseph Stimpfle den „Spätberufenen“ im Augsburger Dom zum Priester. Seine Primiz feierte Gebauer in Mindelheim. Gerne erinnert er sich an die Jahre als Kaplan in Schwabmünchen und als Benefiziat in Schongau. Große Verdienste erwarb sich der Jubilar auch als Pfarrer und Dekan in Bad Wörishofens St. Ulrich und in Lindau, wo er jeweils 14 Jahre den Weinberg des Herrn beackerte. Für sein großes Engagement wurde er anno 1998 zum Bischöflichen Geistlichen Rat und im Jahre 2006 zum Monsignore ernannt. Besonders verdient gemacht hat sich der 79-jährige Priester um die Kinder-und Jugendpastorale, die Kranken,-und Altenseelsorge, wie auch die Erwachsenenbildung und Kirchenmusik. Pfarrer Gebauer ist Mitbegründer und Förderer des Blechbläser-Sextetts „Ensemble Classic“ und hob gemeinsam mit Winfried Roch und dem früheren Kneippstädter Bürgermeister Ulrich Möckel das viele Jahre von Professor Justus Frantz geleitete „Festival der Nationen“ aus der Taufe.

Dialog mit der islamischen Gemeinde in seiner Zeit als Pfarrer in Lindau

Sehr am Herzen lag Gebauer immer die Förderung des kulturellen Lebens sowie junger, hochbegabter Künstler. Dafür wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande und von der Kneippstadt mit der goldenen Bürgermedaille ausgezeichnet. Seit 2015 pflegt der Monsignore einen intensiven interkulturellen und interreligiösen Dialog mit der islamischen Gemeinde in Lindau. Während seiner Zeit als Pfarrer in der Bodenseestadt organisierte er im Münster zahlreiche Kirchenkonzerte mit namhaften Künstlern. Auch die erste christlich-jüdische Trauung nahm er vor. In Lindau kam es schon mal vor, dass der Monsignore, „eine echt Köll‘sche Jung“ in der „fünften Jahreszeit“ den Ambo mit der Bütt vertauschte und seinen Schäfchen auf humorvolle Art die Leviten las.

Das Bundesverdienstkreuz als Dank für seinen Einsatz

Seit sieben Jahren lebt Monsignore Gebauer nun in der Stadt Mindelheim, die für ihn wieder Heimat geworden ist. Als „Pfarrer zur pastoralen Mitarbeit“ unterstützte er Dekan Andreas Straub in der Seelsorge. Von administrativen Aufgaben entbunden, fand er neben seines priesterlichen Wirkens auch Zeit für Studium und Forschung. Vor allem ging es ihm darum, bei den Menschen Verständnis für die verschiedenen Kulturen, Religionen und Konfessionen zu wecken. Da blieb es nicht aus, dass er Kontakte zu bedeutenden islamischen Gelehrten pflegte. In einer Studie verglich Gebauer das Verhältnis von Vernunft und Offenbarung in Christentum und Islam, angelehnt an die Werke des arabischen Universalgelehrten Averroes und die Aussagen des christlichen Theologen und Philosophen Thomas von Aquin. Mit dieser Arbeit promovierte er an der Comenius-Universität in Bratislava, wo er drei Jahre lang mit dem Fach Philosophie immatrikuliert war.

Die im EOS-Verlag St. Ottilien erschienene und auch in englischer Sprache publizierte Studie wurde 2019 bei der Weltkonferenz „Religionen für den Frieden“ in Lindau den Repräsentanten der Religionen überreicht. Gefragt, an welches Ereignis er sich in seinem priesterlichen Leben besonders gerne erinnert, muss Gebauer nicht lange überlegen. „An die Begegnungen mit Papst Johannes Paul II. während einer Privataudienz und mit Papst Benedikt XVI., seinem ehemaligen Theologieprofessor. Und wie lautet Gebauers ganz privates Credo? „Die Menschen für die liebende und heilende Nähe des Mensch gewordenen Gottessohnes begeistern“.

Die Jubiläumsfeier Rückblickend auf 40 ereignisreiche Priesterjahre feiert Ortwin Gebauer heute um 9 Uhr in der Wörishofer Pfarrkirche St. Justina und morgen, 23. Juni um 19 Uhr in St. Stephan in Mindelheim feierliche Dankgottesdienste.



