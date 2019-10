11:40 Uhr

Mann aus Bad Wörishofen liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein Dutzend Polizeifahrzeuge und ein Polizeihubschrauber versuchen, den Mann zu stoppen. Eine Polizistin rettet sich mit einem Sprung vor dem Fahrzeug des Mannes.

Von Markus Heinrich

Eine Polizistin, die sich nur mit einem Sprung zur Seite retten kann, eine Flucht durch eine Rettungsgasse, drei beschädigte Fahrzeuge: Ein 48-jähriger Mann aus Bad Wörishofen hat am Sonntag einen Großeinsatz auf der A 92 in Niederbayern ausgelöst. Rund ein Dutzend Polizeifahrzeuge und ein Polizeihubschrauber waren nötig, um den Mann am Steuer eines Transporters zu stoppen.

Der Mann aus Bad Wörishofen versuchte, ein Polizeifahrzeug zu rammen

Beamte der Autobahnpolizei wollten den Transporter gegen 10.30 Uhr kontrollieren. Doch statt anzuhalten, versuchte der 48-jährige nach Angaben der Polizei, das Einsatzfahrzeug zu rammen. Auf seiner Flucht vor der Polizei verließ der 48-Jährige die Autobahn an der Ausfahrt Moosburg/ Isar und fuhr dann wieder in Richtung Deggendorf auf die A92 auf. Der Transporter stieß mit einem anderen Auto zusammen. Bei diesem Unfall wurde eine Frau in dem anderen Auto leicht verletzt. Als sich auf der A92 ein Stau bildete, fuhr der Bad Wörishofer mit seinem Transporter durch die Rettungsgasse, um der Polizei zu entkommen. „Am Ende der Rettungsgasse konnte sich eine Polizeibeamtin nach einem Anhaltversuch nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen“, teilt die Polizei mit. Die Polizistin blieb unverletzt.

Der Flüchtige verließ die Autobahn A92 und flieht zu Fuß

Gegen 11 Uhr verließ der 48-Jährige die Autobahn an der Ausfahrt Dingolfing Mitte, hielt an und versuchte zunächst zu Fuß zu flüchten. Nun griffen die Polizisten zu. Sie überwältigten den Mann und nahmen ihn fest. Dabei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Wie sich herausstellte, war der Fahrer des Transporters angetrunken.

Die Kripo ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den Bad Wörishofer

Nach ersten Schätzungen beträgt der verursachte Sachschaden an den beschädigten Fahrzeugen rund 20.000 Euro: zwei Streifenwagen, das Privatfahrzeug und der Transporter des 48-Jährigen.

Die Kripo Straubing führt in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Landshut die weiteren Ermittlungen. Derzeit versuchen die Ermittler zu klären, warum der Mann geflüchtet ist. Gegen den Bad Wörishofer wird nun unter anderem wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt, weil er in der Rettungsgasse auf die Polizistin zugefahren ist.

Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 48-Jährigen ebenfalls genötigt oder gefährdet wurden, sollen sich bei der Kripo Straubing, unter der Telefonnummer 09421/868-0 melden.

Themen folgen