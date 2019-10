11:00 Uhr

Mann entblößt sich vor 11-jährigem Mädchen

Die Kripo ermittelt wegen sexuellen Missbrauchs in Türkheim. Der Unbekannte hatte das Kind auf dem Weg zum Türkheimer Bahnhof belästigt.

In Türkheim hat ein Exhibitionist ein 11 Jahre altes Mädchen sexuell belästigt. Der Mann habe vor dem Kind an seinem Geschlechtsteil manipuliert, teilt die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 17.30 Uhr auf dem Dr.-Viktor-Frankl-Weg zum Türkheimer Bahnhof. Der Mann habe das Kind weder angesprochen, noch angefasst, teilt die Polizei mit. Die 11-Jährige flüchtete sofort. Der unbekannte Täter wird nun wegen sexuellem Missbrauch eines Kindes gesucht. Die Kriminalpolizei in Memmingen hat die Ermittlungen in diesem Fall zwischenzeitlich übernommen.

So beschreibt die Polizei den Verdächtigen

Der Verdächtige war nach Angaben der Polizei um die 50 Jahre alt, etwa 175 cm groß, von normaler Statur, mit grauen Haaren. Er war mit einem silbergrauen Auto, möglicherweise einem Geländewagen, unterwegs. An dem Fahrzeug sollen Mindelheimer Kennzeichen montiert gewesen sein.

Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen, sich zu melden, sei es mit Hinweisen auf den Täter oder das Fahrzeug. Hinweise nehmen die Kriminalpolizei Memmingen, Telefonnummer 08331/100-0, oder auch die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/9680-0 entgegen. (m.he, mz)

