vor 2 Min.

Maristenschüler mit Corona infiziert

Eine komplette Jahrgangsstufe wird jetzt getestet und die geplante Klima-Demo in Mindelheim verschoben

Von Oliver Wolff

Die komplette Abiturklasse des Mindelheimer Maristenkollegs ist am Donnerstag nach der dritten Unterrichtsstunde nach Hause geschickt worden. Die stellvertretende Schulleiterin am Gymnasium, Brigitte Luther, bestätigte gegenüber unserer Redaktion, dass sich ein Schüler höchstwahrscheinlich am vergangenen Samstag mit dem Coronavirus angesteckt hat.

Am Dienstagmorgen habe sich der Q12-Schüler bei der Schule gemeldet, nachdem er über den engeren Kontakt mit einer infizierten Person erfahren hatte. „Er ist am Dienstag zu Hause geblieben und ließ sich ebenfalls testen“, sagt Luther. Am Donnerstagvormittag wurde das Ergebnis bekannt: Er ist positiv. Das Maristenkolleg handelte prompt und schickte alle Schüler des Jahrgangs heim. „Vorsichtshalber bleiben die Schüler auch am Freitag daheim.“

Weil unklar ist, ob der betroffene Oberstufenschüler bereits ansteckend war, als er zuletzt den regulären Unterricht besucht hat, testet das Gesundheitsamt nun alle Schüler und Lehrer der Q12 am Maristenkolleg. Das teilte das Landratsamt auf Nachfrage mit.

Der Corona-Fall am Mindelheimer Gymnasium hat auch Auswirkungen auf den geplanten Klimastreik am heutigen Freitag. Die für 13.30 Uhr angesetzte Fridays-for-Future-Demonstration am Mindelheimer Forum wird verschoben. Das Organisationsteam bedauere die Absage, die Schülerinnen und Schüler wollen jedoch verantwortlich mit dieser Situation umgehen.

Am Donnerstag zählte das Landratsamt 65 aktive Corona-Infektionen im Unterallgäu. Es wurden vier Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall gemeldet, allerdings ist auch die Zahl der Genesenen um 16 auf jetzt 365 gestiegen.

Seit Anfang März wurden insgesamt 448 Unterallgäuer positiv getestet. 18 von ihnen sind gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Unterallgäu liegt laut LGL aktuell bei 20,83 Fällen pro 100.000 Einwohner.

Themen folgen