Markrat stellt die Weichen für Schragl

Bebauungsplan soll beschlossen werden

Nach der Vorstellung der Umzugspläne des Autohauses Schragl von Mindelheim und Bad Wörishofen nach Türkheim in der vergangenen Sitzung (MZ berichtete), macht der Marktgemeinderat in der Sitzung am Donnerstag, 17. Juni, um 19 Uhr im Sieben-Schwaben-Saal Nägel mit Köpfen: Mit einem Aufstellungsbeschluss für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Gewerbegebiet Unterfeld 7“ werden die planerischen Weichen gestellt.

Wie berichtet, will das renommierte Autohaus auf einem 30.000 Quadratmeter großen Grundstück direkt an der Autobahnanschlussstelle Türkheim ein Technologiezentrum für E-Mobilität („Home of Mobility“) bauen und seine bisherigen Standorte in Mindelheim und Bad Wörishofen hier zusammen legen.

Dass diese Pläne zunächst geheim gehalten werden sollten, hatte zuletzt für einigen Unmut vor allem bei den ortsansässigen Unternehmern aus der Autobranche gesorgt, die angesichts der Schragl-Pläne um ihre wirtschaftliche Existenz am Standort Türkheim fürchten.

Außerdem steht eine Änderung der Bebauungspläne „Nördlich Laternenweg“ sowie „Südlich der Ramminger Straße“ auf der Tagesordnung. Zum Abschluss wird diskutiert, wie künftig die Sitzungsniederschriften veröffentlicht werden sollen. (alf)