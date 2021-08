Markt Rettenbach

07:00 Uhr

Am Fugger-Amtshaus vom Trauzimmer direkt ins Freie

Die Planung der Außenanlagen des Fugger-Amtshauses ist weitgehend fertig. Auf der Westseite soll ein Garten angelegt und der Holzzaun durch die Fortführung der Mauereinfassung am Turm ersetzt werden.

Plus Die Gemeinderäte beschäftigen sich mit den Außenanlagen am Fugger-Amtshaus in Markt Rettenbach. Junge Bäume müssen eventuell entfernt werden – sie sollen aber erhalten bleiben.

Von Armin Schmid

Mit der Planung des direkten Umfelds des Fugger-Amtshauses, das künftig durch Nutzungen aus dem Rathaus mit Leben erfüllt werden soll, hat sich der Marktgemeinderat auseinandergesetzt. Vorgestellt wurde die Außenplanung rund um das sanierungsbedürftige Anwesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .