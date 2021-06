Markt Rettenbach

Amtshaus der Fugger wird zum Markt Rettenbacher Rathaus

Wahrscheinlich wird in dem zweistöckigen Dachgeschoss vom Fugger-Amtshaus inmitten von Markt Rettenbach kein Rittersaal integriert werden. Nach zweijähriger Bauzeit soll im Jahr 2024 dort das Rathaus einziehen.

Von Franz Kustermann

Soll in dem zweistöckigen Dachboden vom Fugger-Amtshaus unter dem herrlichen Dachgebälk inmitten der Marktgemeinde neben dem Rathaus auch ein „Rittersaal“ integriert werden? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Marktgemeinderat, als die Architektengemeinschaft Christian Groß (Markt Rettenbach) und Alen Jasarevic ( Mering) die Entwürfe für den Einbau eines Rathauses in das Fugger-Amtshaus vorstellten. Bei den meisten Ausgestaltungen wurden sich Räte und Planer einig - während es an mancher Stelle noch offene Fragen gibt.