Die Kreuzkapelle in Engetried zieht um auf einen Damm

Plus Das kirchliche Gebäude in Engetried muss dem Hochwasserschutz weichen. Es soll abgebaut und einige Meter höher neu errichtet werden. Dabei sind einige Neuerungen geplant.

Es vergeht kaum ein Tag, wo nicht Menschen auf der Bank vor der schmucken Kreuzkapelle im Markt Rettenbacher Ortsteil Engetried am Radweg nach Ronsberg eine Rast einlegen. Das wird auch dann noch möglich sein, nachdem das Kleinod im kommenden Jahr abgerissen wird.