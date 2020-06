vor 35 Min.

Markt Rettenbach: Kindergartenbau ist ein finanzieller Kraftakt

Der Bau des neuen Kindergartens am Sportplatz in Frechenrieden schreitet sichtlich voran.

Plus Warum Markt Rettenbachs Bürgermeister im Haushalt trotz Corona nicht mit drastischen Einbußen rechnet

Von Franz Kustermann

Einstimmig hat der Markt Rettenbacher Gemeinderat den Haushaltsplan beschlossen: Er umfasst im Verwaltungshaushalt 7,69 Millionen Euro und im Vermögenshaushalt 6,59 Millionen Euro. Neue Kredite sind nicht vorgesehen. Der Rücklagenstand zum Jahresende 2020 dürfte laut Bürgermeister Martin Hatzelmann voraussichtlich bei 2,3 Millionen Euro liegen.

Über eine halbe Millionen Euro Kredite

Für den Zeitraum bis 2023 sind Kredite in Höhe von 610.000 Euro eingeplant. Die Rücklagen werden sich zudem auf 300.000 Euro reduzieren. Hauptinvestition ist heuer der Bau des Kindergartens für 29 Kinder in Frechenrieden. Dafür gibt die Gemeinde in diesem Jahr rund 600.000 Euro aus sowie 450.000 Euro in das Kellergeschoss, in dem der Sportverein untergebracht wird.

In die Fertigstellung des Ausbaus von Fuggerring und Schulstraße fließen heuer 500.000 Euro und in die Schwesternstraße weitere 265.000 Euro. Der Neubau der Wasserversorgung in diesen Straßen verschlingt 487.000 Euro und der Kanal 647.000 Euro. Der Bau des neuen Trinkwasser-Hochbehälters in Markt Rettenbach mit einem Fassungsvolumen von insgesamt 1000 Kubikmeter kostet 1,4 Millionen Euro. Er soll bereits Ende des Jahres in Betrieb gehen.

Neue Parkplätze an Schule in Markt Rettenbach

Der Bau von 63 neuen Parkplätzen an der Schule bindet 200.000 Euro. Der bereits fertiggestellte Geh- und Radweg nach Eutenhausen belastet den Gemeindesäckel heuer mit weiteren 470.000 Euro, wobei 355.000 Euro wieder als Zuschuss zurückfließen werden. Außerdem werden heuer noch ein Spielplatz und Stellplätze im Pfarrgarten Markt Rettenbach verwirklicht. Hierbei fallen Kosten in Höhe von 175.000 Euro an. Allerdings wird dieses Projekt aus Mitteln der Städtebauförderung mit 72.000 Euro bezuschusst.

Bürgermeister Hatzelmann rechnet damit, dass die Steuereinnahmen 2020 zwar wegen der Corona-Krise auch dem allgemein rückläufigen Trend folgen werden. Markt Rettenbach mit seinen vielen überwiegend mittelständisch strukturierten Betrieben werde, so hofft er, allerdings keine überdimensional drastischen Einbußen verkraften müssen.

