Nachruf: Die Liebe zur Musik prägte das Leben von Engelbert Kohler

Plus Der Ehrenchorleiter des Männergesangsvereins Markt Rettenbach, Engelbert Kohler, ist gestorben.

Die Liebe zur Musik prägte Engelbert Kohler sein Leben lang: Über Jahrzehnte hinweg begleitete Kohler als Chorleiter und Pianist den Männergesangverein Markt Rettenbach und den Männerchor Ottobeuren. Nun ist der 80-Jährige nach längerer Krankheit gestorben.