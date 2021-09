Bauwillige können sich jetzt in Markt Wald bewerben

Plus In Markt Wald wird jetzt das Baugebiet „Im weiten Buch“ erschlossen. Wer dort bauen möchte, muss sich rechtzeitig bewerben – und Punkte sammeln.

Noch in diesem Monat soll mit den Erschließungsarbeiten für das Baugebiet „Im weiten Buch“ in Markt Wald begonnen werden. Bis die 16 Grundstücke bebaut werden können, wird es dann zwar schon noch ein wenig dauern, Bauinteressenten sollten aber trotzdem schnell sein.