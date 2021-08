Markt Wald

12:46 Uhr

Die Gemeinde Markt Wald ist dem Naturfriedhof jetzt einen Schritt näher

Eine Plakette zur Markierung einer Grabstätte hängt einem Baum in einem Bestattungswald.

Plus Gemeinderat in Markt Wald hat einer Änderung des Flächennutzungsplanes zugestimmt. Wo der Bestattungswald entstehen soll und warum die Gemeinde ihn pachten muss.

Von Willi Unfried

Die Realisierung eines Waldfriedhofes bei Markt Wald ist ein Stück voran gekommen. Wie berichtet, möchte Leopold Graf Fugger Babenhausen in den Wäldern auf dem östlichen Hang von Schnerzhofen/Anhofen einen Wald- und Naturfriedhof einrichten. Um die Idee in die Tat umzusetzen, muss der Marktrat aber erst die planerischen Voraussetzungen schaffen. Das Gremium brachte in der jüngsten Sitzung die Änderung des Bebauungsplanes auf den Weg. Im Zuge des Verfahrens müssen nun noch die Träger öffentlicher Belange gehört werden.

