E-Bike-Fahrer stirbt bei Markt Wald nach Zusammenstoß mit Motorrad

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall nahe Markt Wald schwer verletzt, für den E-Bike-Fahrer kam jede Hilfe zu spät.

Tragischer Unfall bei Markt Wald. Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem E-Bike wurde der E-Bike-Fahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle gestorben ist. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Hubschrauber in die Augsburger Uniklinik geflogen werden.

Das E-Bike wurde bei Markt Wald in zwei Teile zerrissen

Über den genauen Unfallhergang ist bisher wenig bekannt. Das E-Bike wurde bei dem Zusammenstoß in zwei Teile zerrissen und das Motorrad schleuderte noch über die Straße und blieb fast 200 Meter hinter der Unfallstelle liegen. (mz)