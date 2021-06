Markt Wald

14:21 Uhr

Markt Wald will einige Projekte anpacken

So schmuck wie das Fuggerschloss in Markt Wald soll auch die übrige Gemeinde sein. Deshalb will sie unter anderem die Grundschule, den Adlersaal und drei Tretanlagen sanieren sowie einen Abenteuerspielplatz schaffen.

Plus Die Gemeinde Markt Wald will in diesem Jahr Schulden abbauen und gleichzeitig kräftig investieren. Dabei spielt auch ein Dokument eine Rolle, das Bürgermeister Peter Wachler in der Registratur gefunden hat.

Von Sandra Baumberger

Die Gemeinde Markt Wald hat sich in diesem Jahr viel vorgenommen: Sie will keine neuen Kredite aufnehmen, die Verschuldung senken und gleichzeitig mehrere große Projekte anschieben. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Geschäftsleiter und Kämmerer Herbert Egger den Haushaltsplan vor und erklärte, welche Investitionen geplant sind.

Themen folgen