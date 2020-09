07:00 Uhr

Maskenserie: Er ist Feuer und Flamme für zwei Hobbys

Plus Als Atemschutzgeräteträger bei der Freiwilligen Feuerwehr Markt Wald ist Martin Pfluger immer dann gefragt, wenn es brenzlig wird. Und auch privat geht es oft heiß her.

Von Sandra Baumberger

Wer einen Laden, Supermarkt oder eine Arztpraxis betritt, muss seit März wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus Mund- und Nasenschutz tragen. Die meisten Menschen haben sich daran gewöhnt, auch wenn das lästig sein mag. Es gibt Personengruppen, die schon immer eine Maske aufsetzen mussten. Wir haben ein paar von ihnen besucht und hinter die Maske geschaut. Heute: Atemschutzgeräteträger Martin Pfluger von der Freiwilligen Feuerwehr Markt Wald.

Bei einem Brand müssen die Feuerwehrleute der Feuerwehr Markt Wald die 15 Kilo schwere Maske tragen

Unter den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Markt Wald haben es Martin Pfluger und sieben weitere Feuerwehrleute bei einem Brand am schwersten – und das ist durchaus wörtlich zu verstehen. Als Atemschutzgeräteträger haben sie nämlich ganz schön zu schleppen: Neben der flammfesten und auch schon nicht eben leichten Uniform, die auch die übrigen Kameraden tragen, müssen sie sich – ähnlich wie ein Taucher – einen Pressluft-Atmer auf den Rücken schnallen. Der allein wiegt um die 15 Kilo, schätzt Martin Pfluger. Hinzu kommen Funkgerät, Rettungsleine, Handlampe und im Idealfall noch eine Wärmebildkamera – und natürlich die Maske, die über einen Schlauch mit dem Pressluft-Atmer verbunden ist und Martin Pfluger – zumindest den schweren Atemgeräuschen nach zu urteilen – binnen Sekunden in Darth Vader verwandelt.

Anders als mancher Corona-Alltagsmasken-Träger muss er sich zwar keine Sorgen machen, unter der Maske keine Luft zu bekommen, doch gewöhnungsbedürftig ist sie allemal. „Es ist wirklich anstrengend“, sagt der 35-Jährige. „Und es ist am Anfang sehr befremdlich, wenn man durch die Maske nur noch ein eingeschränktes Sichtfeld hat und doch hart körperlich arbeiten muss.“

Wechselte von der Feuerwehr Anhofen in die größere Feuerwehr in Markt Wald

Aber das nimmt der Vater zweier kleiner Kinder gerne auf sich. „Für mich ist es das Schönste, anderen zu helfen, wenn sie in Not sind“, sagt er. Deshalb wechselte er vor rund zehn Jahren auch von der Freiwilligen Feuerwehr Anhofen, in die er als 18-Jähriger mit ein paar Freunden eingetreten war, zu der größeren Wehr nach Markt Wald. Sie verfügt über mehr technische Ausrüstung, darunter auch die für die Atemschutzgeräteträger. In der Regels sind sie die ersten, die in Zweierteams – „Alleingänge gibt’s da nicht“ – zum Brandherd vordringen. „Ich wollte ein Stück weit mehr Feuerwehrmann sein“, erklärt Martin Pfluger, der hauptberuflich als technischer Leiter im Facility Management der Firma Grob arbeitet.

Deshalb hat er sich nach der Ausbildung zum Truppführer und dem Sprechfunkerlehrgang zum Atemschutzgeräteträger weitergebildet. Um als solcher tätig sein zu dürfen, muss er jährlich eine Prüfung auf der Teststrecke in Mindelheim bestehen und alle drei Jahre zusätzlich eine beim Arzt. Dieser kontrolliert, ob der Feuerwehrmann auch wirklich gesund ist und der Belastung im Einsatz standhalten kann.

Maske bisher einmal bei einem Brand in Zaisertshofen benötigt

Den ersten und bislang auch letzten als Atemschutzgeräteträger hatte Martin Pfluger vor rund zweieinhalb Jahren. Damals war es in Zaisertshofen zu einem Kaminbrand gekommen und er sollte mit einem Kameraden im Obergeschoss nach Glutnestern suchen. „Da sieht man wirklich fast nichts, da ist alles total verqualmt“, erinnert sich der Feuerwehrmann.

Glücklicherweise war das Feuer damals schnell gelöscht und der Besitzer des Hauses, aber auch die Wehrmänner konnten wieder aufatmen: Je nach Belastung reicht die Luft im Pressluft-Atmer rund 20 Minuten. „Aber die fühlen sich an wie eine Ewigkeit“, weiß Martin Pfluger aus Erfahrung. Bereut hat er seine Entscheidung trotzdem noch nie. „Mir macht das richtig viel Spaß“, sagt er. Auch wegen der Kameradschaft innerhalb der Wehr. „Das gibt mir eine gewisse Erfüllung.“

Eigener Youtube-Kanal für Grillvideos

Die findet er auch in seinem zweiten großen Hobby, bei dem es ebenfalls heiß hergeht: Er und ein Freund sind die grillverrückten Köpfe hinter „Staudengrill BBQ“ und zeigen auf Instagram und Youtube, was man auf Grill und Feuerschale, im Smoker oder im Dutch-Oven so alles brutzeln kann.

Die beiden betreiben ihr Hobby inzwischen so professionell, dass sie schon darüber nachdenken, eine Firma zu gründen. Zuhause steht Martin Pfluger mindestens einmal pro Woche an einem seiner vier Grills oder der Feuerschale und zwar das ganze Jahr über. Er ist eben Feuer und Flamme fürs Grillen – und für die Feuerwehr sowieso.

Lesen sie auch

Themen folgen