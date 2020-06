vor 19 Min.

Maßnahmen gegen Verkehrschaos vor Türkheimer Schule

Neuralgischer Punkt in Türkheim: Der Gemeinderat will die Situation nun neu regeln.

Plus Mama-Taxis sorgen für morgendliche Probleme in Türkheim. Nun soll es eine Lösung für die Situation am Tirolerweg geben.

Von Wilhelm Unfried

Täglich spitze sich in Schulzeiten die Situation im Bereich Bad Wörishofer Straße/Tirolerweg vor der Grundschule zu. Das berichtete Türkheims Bürgermeister Christian Kähler vor dem Marktrat – nicht zum ersten Mal. Verwaltung, Polizei und Landkreis hätten sich im Auftrag des Rates Gedanken gemacht, wie man die Situation, hervorgerufen durch die Mama-Taxis, besonders am Morgen, entschärfen könne. Über diese Maßnahmen wurde nun im Rat debattiert.

Kernstück der Verkehrslösung sei eine Einbahnregelung. Dies bedeute, dass der Tirolerweg in Zukunft über die Oberjägerstraße in Richtung Westen befahrbar sein wird. Dies führe zu weiten Wegen und soll damit die Eltern bewegen, nicht mehr den Bereich anzusteuern.

Die Verwaltung hat die Situation in einem Bericht wie folgt zusammengefasst. Im Bereich Oberjägerstraße bis Wörishofer Straße soll eine Einbahnregelung getroffen werden, weil es in den letzten Jahren vermehrt zu brenzligen Situationen im Bereich der Einfahrt Wörishofer Straße in den Tirolerweg komme. Der „Bring- und Abholverkehr“ der Grundschulkinder verursache an dieser Ecke enorme Gefahren. Die Schulweghelfer könnten hier nicht mehr alleine für eine sichere Überquerung der Straße sorgen. Auch der mehrmalige Einsatz der Polizei vor Ort, habe zu keiner Verbesserung geführt. Deshalb sei der gemeinsame Gedanke der Einbahnstraßenführung von Ost nach West, entstanden. Vorteile: Entschärfung der Einfahrt von der Wörishofer Straßenseite her; die Kinder können auf Höhe der Grundschule direkt auf den Gehweg aussteigen; Parken am Langweidbach ist nicht mehr möglich. Die Regelung würde nicht für Radfahrer gelten.

Die Vorschläge für Türkheim haben allerdings einen Haken

Allerdings haben diese Vorschläge auch einige Haken, wie im Laufe der Debatte im Marktrat sichtbar wurde. Einmal verlängern sich die Anfahrtswege und weiter ist der Tiroler Weg in der Anfangsphase eher ein Nadelöhr als eine Durchgangsstraße. Thomas Schwelle ( Freie Wähler) warf ein, dass der Bereich auch der Hauptrettungsweg für das Kreisaltenheim sei.

Marcus Jakwerth, ebenfalls Freie Wähler, fragte rhetorisch, ob man wegen einer halben Stunde am Morgen gleich mit derartigen Maßnahmen auffahren müsse. Und weiter gehe es gerade um 100 Meter des Tirolerweges. Michaela Vaitl-Scherer (Wählervereinigung) brachte auch noch Halteverbotszonen ins Gespräch. Tobias Specht (Grüne), sprach sich dafür aus, dass man mittelfristig von den Eltern-Taxis weg komme.

Jens Gaiser (CSU) sprach von einschneidenden Maßnahmen, konnte sich aber mit der Einbahnregelung anfreunden. Herbert Wexel (Freie Wähler) machte darauf aufmerksam, dass sich der Verkehr in der Oberjägerstraße zu den Stoßzeiten deutlich erhöhen werde.

So hat der Marktrat von Türkheim am Ende enschieden

Nach Abwägung aller Argumente, gab der Marktrat Bürgermeister Christian Kähler grünes Licht, die angedachten Maßnahmen mit der Verwaltung weiter zu verfolgen und in ein Konzept umzuwandeln. Das Thema wird also den Marktrat nochmals beschäftigen.

Weiter erließ das Gremium für den Bereich Tussenhauser Straße 15 eine Einziehungssatzung um den Neubau eines Gewerbebetriebes mit Bürotrakt und Einfamilienhaus auf dem 2300 Quadratmeter großen Grundstück zu ermöglichen. Der Besitzer beabsichtigt die Verlagerung seines bestehenden Gewerbebetriebes.

Das geplante Einfamilienhaus wird vom Betriebsleiter selbst genutzt. Der Bauausschuss hatte dem Vorhaben bereits im April das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Das Landratsamt hatte nun die Satzung gefordert, da sich das Bauvorhaben im Innenbereich befindet, aber ein Bebauungsplan nicht vorhanden ist. Derzeit sei, so das Landratsamt, das Grundstück dem bauplanrechtlichen Außenbereich zuzuordnen.

