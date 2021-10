Mattsies

Als Romy Schneider und Roy Black in Mattsies feierten

So kennt sie jeder: Romy Schneider als junge Kaiserin an der Seite von Karlheinz Böhm. Schneiders Mutter Magda stammt ursprünglich aus Augsburg.

Plus Auf Schloss Mattsies bei Tussenhausen ging es hoch her. Die Sissi-Darstellerin kam gleich mehrfach in die Region und hatte auch einen besonderen Getränke-Wunsch.

Von Maximilian Czysz

Als die Straße zwischen Mindelheim und Tussenhausen noch über die Anhöhe von Schloss Mattsies führte, hielten die Bauern mit ihren Gespannen gerne an: In der Gastwirtschaft genehmigten sie sich ein Bier. Gleichzeitig überkam sie beim grandiosen Panorama über das Unterallgäu und auf die Alpenkette ein Gefühl von Stolz: Ihr Stück Heimat ist etwas Besonderes. Den Fernblick genossen später auch Romy Schneider und Roy Black. Ihr Besuch im Schloss geht zurück auf einen Mann.

