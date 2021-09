Mattsies

vor 49 Min.

Video vom Flug mit Grob Aircraft: Loopings und Rollen über dem Unterallgäu

Über den Wolken im Unterallgäu. MZ-Volontär Dominik Schätzle ist in einem Grob-Ausbildungsflugzeug mitgeflogen. Die Maschinen werden bei Luftwaffen in aller Welt eingesetzt, um militärische Flugmanöver zu üben.

Plus Thomas Brenner ist Pilot bei Grob Aircraft. Dort testet er neue Systeme, bildet aber auch Luftwaffenpiloten aus. Welche Manöver er dafür beherrschen muss und wie sich ein Looping anfühlt. Ein Bericht aus dem Cockpit.

Von Dominik Schätzle

Knöpfe, Schalter, Warnlampen, Displays, Messgeräte, dazu Steuerknüppel und Pedale: Im Cockpit der Grob G 120TP die Übersicht zu behalten ist schwierig. Für Pilot Thomas Brenner hingegen ist es Routine. Er legt einen Hebel um und erhöht die Geschwindigkeit. Der 41-Jährige lenkt das Flugzeug in eine enge Rechtskurve. Wie in einer Achterbahn werde ich in den Sitz gedrückt. Durch regelmäßige Übungsflüge ist Brenner es gewohnt, wenn große Kräfte auf seinen Körper einwirken. Und auch für Ungeübte wie mich ist es gut auszuhalten. Doch dann kommt der Moment der Wahrheit. Brenner zieht den Steuerknüppel zu sich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

