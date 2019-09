24.09.2019

Mega-Transport wälzt sich heute Nacht quer über die Autobahn in Richtung Bahnhof

Weil ein Transformator beim Umspannwerk Irsingen ausgemustert wird, ist eine logistische Meisterleistung nötig, damit der Koloss seine Reise nach Dornbirn antreten kann

Von Alf Geiger

475 Tonnen Gesamtgewicht – das ist ein ganz schön dicker Brocken, der sich da in der Nacht zum Mittwoch von Irsingen bis zum Bahnhof Türkheim wälzt: Weil er im Umspannwerk Irsingen nicht mehr gebraucht werden kann, wird ein Transformator auf die Reise nach Österreich geschickt, wo er wieder in einem Umspannwerk zum Einsatz kommen soll. Weil der Koloss zu schwer ist, um über eine Brücke transportiert werden zu können, muss sogar die Autobahn erst einspurig, dann sogar etwa eine halbe Stunde lang total gesperrt werden: Die Transportroute verläuft quer über die A 96.

Schon die Ausmaße klingen gewaltig: Der Transport hat eine Gesamtlänge von 64 Metern, geladen wird ein Transformator mit rund zwölf Meter Länge, drei Meter Breite und fünf Meter Höhe. Alleine der Trafo wiegt etwa 265 Tonnen und hat eine Leistung von 300 Megavoltampere (MVA). Bis Mitte vergangenen Jahres wandelte er im Umspannwerk Irsingen die elektrische Spannung zwischen der dem Höchstspannungs-Übertragungsnetz (220 kV) und dem regionalen Hochspannungsnetz (110 kV) um. Da die 220-kV-Ebene zurückgebaut wird, wird der Trafo in Irsingen nicht mehr benötigt.

Dieser Koloss wird vom Umspannwerk Irsingen über die Staatsstraße 2015 zum Bahnhalt Türkheim in der Hochstraße transportiert. In der Zeit zwischen 22 und 4 Uhr ist mit Einschränkungen für den Verkehr zu rechnen, warnt die Polizei. Aber wohl auch einige Schaulustige werden sich diesen Anblick nicht entgehen lassen.

Und die Zuschauer erwartet eine logistische Meisterleistung: Für einen buchstäblich reibungslosen Transportablauf müssen mehrere Richtungswechsel eingeplant werden. Das funktioniert aber nicht im klassischen Sinne als Wendemanöver, der Mega-Transport wird im spitzen Winkel in eine Fahrbahn eingefahren und nach Umhängen der Zugmaschine wieder in die Gegenrichtung – also quasi rückwärts – weiter gefahren.

So ist laut Polizei auch der geplante Ablauf auf der Autobahn 96 bei der Anschlussstelle Türkheim. Dort müssen etwa vier Stunden zuvor die Mittelschutzplanken abgebaut werden. Wenn der Transport diese passiert hat, werden die Mittelschutzplanken wieder angebaut. Diese Arbeiten beginnen um 20 Uhr und werden mittels Sperrung der Überholspuren bei laufendem, einspurigem Verkehr durchgeführt. Eine Totalsperre des Verkehrs auf der Autobahn wird nur während des Wende-/Umhängmanövers des Transports durchgeführt. Für dieses Manöver wird der Transport, wenn alles wie geplant klappt, etwa 30 Minuten benötigen. Dadurch erübrigt sich eine großräumige Umleitung. Der Transformator wird dann laut Polizei im Bereich der Bahnverladestation Türkheim im Gleisbett abgestellt.

Von dort aus wird er mit der Bahn am Sonntag, 29. September, nach Dornbirn (Vorarlberg) weitertransportiert, wo er weiter als Transformator genutzt und so vor der Verschrottung gerettet werden kann, so ein Sprecher der Vorarlberger Energiewerke. Auch er geht von einem spektakulären Einsatz aus: „Das sieht man nicht alle Tage“.

Rund 40 Spezialisten eines österreichischen Transportunternehmens werden vor Ort sein und den spektakulären Transport organisieren. Den Verkehr regeln Beamte der Polizei Bad Wörishofen und ihre Kollegen von der Autobahnpolizei.

