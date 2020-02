20.02.2020

Mehr Bauplätze? Na klar! Nur wo?

Doris Hofer deutet an, wo ein neues Baugebiet entstehen könnte

Dass Wohnen und die Schaffung von Wohnraum in der Kneippstadt ein „Mega-Thema“ ist, wie es MZ-Redakteur Markus Heinrich bezeichnete, bestätigten auch die sechs Kandidatinnen und Kandidaten, die sich zumindest in einem Punkt absolut einig waren: Bad Wörishofen braucht mehr Platz für mehr Wohnraum, der dann am besten auch noch schnell und vor allem zu bezahlbaren Preisen auf den Markt kommen müsse.

Die Gretchenfrage: Wie soll das gehen? Die Flächenknappheit wurde zum Thema. „Sozialer Wohnungsbau findet deshalb nicht statt“, bedauerte Paul Gruschka (FW). Doris Hofer (Grüne) sorgte dann für eine Überraschung, als sie etwas aus dem kommunalpolitischen Nähkästchen plauderte und durchblicken ließ, dass die Stadt „die Chance“ habe, ein „großes Baugebiet an der Kemptener Straße“ zu entwickeln. Sie warb dann auch dafür, dass dort unterschiedliche und moderne Formen für Wohnraum zugelassen werden sollten. Und auch wenn ihr als Grünenpolitikerin der Flächenverbrauch durchaus zu denken gebe, forderte Hofer: „Die Stadt muss voran gehen“.

Das sieht auch Dominic Kastner so und riet zu einer engen Kooperation mit Wohnungsbaugenossenschaften. Er sieht den Fokus bei der Ausweisung von Baugebieten in den Ortsteilen und in der Gartenstadt, für die Kernstadt sieht er Probleme: „Ich erinnere an den Flaschenhals Kläranlage“, so Kastner.

Alexandra Wiedemann (FDP) sieht in der Kernstadt gute Chancen, in Bestandsimmobilien bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Für sie sei es ein Greul mitansehen zu müssen, wie ganze Gebäudekomplexe leer stehen. Mit Auflagen durch die Stadt sollten die Besitzer hier zum Handeln verpflichtet werden. Regine Glöckner (Bürger pro Kneippstadt) fragte energisch, warum denn der Verkauf der Kloster–Ökonomien „an der Stadt vorbei ging“ – was Gruschka bestritt; die Stadt habe gar kein Angebot bekommen. Glöckner sieht in einem städtischen Baumanagement eine Lösung und will mit den Investoren ins Gespräch kommen. Stefan Welzel(CSU) ist froh, dass es mit dem Stadtentwicklungskonzept „nun endlich losgeht“. Der Bedarf sei enorm und er sieht sowohl in den Ortsteilen wie auch in der Kernstadt Handlungsbedarf. Bei der Bauleitplanung müsse die Stadt dafür sorgen, dass in den möglichen neuen Baugebieten keine „Monostrukturen“ entstehen könnten. (alf)

