vor 16 Min.

Mehr Busse für den ersten Schultag in Bad Wörishofen

So will die Stadt Bad Wörishofen einen erhöhten Infektionsschutz für die Schüler der Grund- und Mittelschule erreichen.

Mit eigenen Bussen für bestimmte Klassen und mehreren Touren will die Stadt Bad Wörishofen für mehr Infektionsschutz am ersten Schultag sorgen. Wenn am Dienstag, 8. September, der Unterricht an der Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule wieder beginnt, gilt ein Sonderfahrplan.

„Der diesjährige Fahrplan ist besonders auf den Schutz der Schülerinnen und Schüler vor Corona ausgelegt“, sagt Martin Aicher, der Geschäftsleiter des Bad Wörishofer Rathauses. „Zu diesem Zweck verkehren auf den meisten Linien zusätzliche Busse oder es werden mehrere Touren angeboten.“

Der Fahrplan gilt zunächst aber nur für den ersten Schultag. „Für die darauffolgenden Tage und Wochen wird nächste Woche noch ein separater Fahrplan veröffentlicht“, kündigt Aicher am Freitag an. Am ersten Schultag stehen Busse für bestimmte Klassen zur Verfügung.

Warum es wichtig ist, nur in den Bus für die eigene Klassenstufe einzusteigen

Dass dieses Angebot auch angenommen wird, ist Aicher sehr wichtig. Man bitte die Kinder und Eltern, nur den für die entsprechende Klassenstufe vorgesehenen Bus zu nehmen. „Nur so kann in den Bussen ein wirksamer Infektionsschutz sichergestellt werden“, betont der Geschäftsleiter.

Für die Schülerinnen und Schüler, die zu Fuß zur Schule gehen, ist der günstigste Schulweg im Bereich der Kernstadt auf den Gehwegen mit Fußstapfen in gelber Farbe entsprechend gekennzeichnet. Diese Markierung wird in den nächsten Tagen, soweit nötig, vom Betriebshof erneuert. Die Stadt bittet zudem alle Verkehrsteilnehmer, langsam und umsichtig zu fahren, damit der erste Schultag ohne Gefahrensituationen verläuft. (m.he, mz)





