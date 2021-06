Mehr Grün für die Gartenstadt

Verschönerungsverein spendet vier Bäume

Vier schon recht große Winterlinden spendete der Verschönerungsverein der Pfarrei St. Ulrich auf deren Gelände um den markanten Kirchturm. Zwei von ihnen stehen an der Zugspitzstraße, die anderen beiden gegenüber an der Höfatsstraße.

Die Winterlinde ist ein Baum der sehr gerne von den Bienen, gerade passend zu Bienenausstellung in der Kirche, angenommen wird, wusste Stadtgärtner Andreas Honner bei der Übergabe zu berichten. Außerdem finden sich deren Blätter im Kneippstädter Stadtwappen wieder. Michael Scharpf, Vorsitzender vom Verschönerungsverein, hätte sich gewünscht, dass bei der Neugestaltung der Höfatsstraße etwas mehr Grün verwendet worden wäre.

Gerade deshalb sei es gut, dass die beiden Winterlinden hier einen Kontrast bilden würden. Außerdem verwies er darauf, dass sein Verein einst den wilden Wein beim Paradies und ebenfalls einige Bäume gespendet habe. Pfarrer Andreas Hartmann bezeichnete die Pflanzung als eine Investition in die Zukunft, die auch dem seelischen Ausgleich diene.

Beobachtung am Rande: Kaum war die Aktion abgeschlossen, fand auch der erste Hund Gefallen an einer der Winterlinden. Im Gegensatz zu manchen anderen an dieser Stelle, entsorgte sein Frauchen allerdings die Rückstände vorschriftsgemäß.