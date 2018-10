vor 34 Min.

Mehr Kinderbetreuung, mehr Erzieher

Weil viele Frauen nach der Elternzeit wieder in ihren Beruf zurückkehren, ist der Bedarf an Kinderbetreuung groß – und damit auch der Bedarf an Erziehern und Kinderpflegern.

Es gibt im Unterallgäu fast 30 Prozent mehr Stellen für Fachkräfte als noch vor fünf Jahren.

Im Bereich Kindererziehung ist die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Jobs im Allgäu in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Gerade junge Frauen kehren nach der Geburt ihres Kindes und der darauffolgenden Elternzeit früher als in der Vergangenheit ins Berufsleben zurück. Dadurch hat der Bedarf an Betreuung zugenommen – und damit auch die Nachfrage nach Kräften in Kindertageseinrichtungen. Von Dezember 2013 bis Dezember 2017 stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen um mehr als 28 Prozent: Zuletzt waren gut 5900 Fachkräfte – meist Frauen – in Kindertagesstätten tätig.

Dem regional bestehenden Bedarf an Erziehungsfachkräften trägt die Agentur für Arbeit eigener Aussage zufolge Rechnung, indem sie arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit unmittelbar bedrohte Menschen in dem Bereich qualifiziert. Wer einen Abschluss zum staatlich anerkannten Erzieher oder Kinderpfleger an-strebt, kann an einer Berufsfachschule eine Externenprüfung ablegen. Verschiedene Bildungsträger bereiten die Teilnehmer in Kursen auf diese Prüfung vor. Um zur Qualifizierung zugelassen zu werden, müssen Interessierte unter anderem einen Mittelschul- beziehungsweise einen mittleren Schulabschluss vorweisen können sowie über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen. Über Details und finanzielle Unterstützung informieren Arbeitsvermittler in einem Beratungsgespräch.

Qualifizierung kann der Wiedereinstieg ins Berufsleben sein

Für Manchen ist der direkte Einstieg in eine Vollzeitqualifizierung zum Erzieher nicht möglich. Deshalb können Agentur für Arbeit und Jobcenter auch den Besuch eines Vorbereitungskurses in Teilzeit unterstützen. Gerade für Menschen, die ihre Berufstätigkeit wegen der Betreuung von Kindern oder Pflege von Angehörigen unterbrochen haben, kann eine Qualifizierung in Teilzeit der richtige Weg zum Wiedereinstieg ins Berufsleben sein.

Manche Menschen arbeiten bereits seit mehreren Jahren als Helfer in einer Kindertagesstätte. Eine abgeschlossene Berufsausbildung reduziert das Risiko der Arbeitslosigkeit. Darum kann die Agentur für Arbeit mit Beteiligung des Arbeitgebers einen qualifizierten Berufsabschluss im Bereich Erziehung ermöglichen.

In den Jahren 2014 bis 2017 haben jeweils zwischen 30 und 70 Menschen mit finanzieller Unterstützung der Arbeitsagentur einen qualifizierten Berufsabschluss zur Fachkraft in der Kinderbetreuung erworben. Für den gesamten Bereich der beruflichen Qualifizierung hat die Agentur für Arbeit im vergangenen Jahr insgesamt 9,5 Millionen Euro investiert, für 2018 ist dieselbe Summe vorgesehen. (mz, home)

