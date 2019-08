Mehr Unfälle auf der A 96? Das sagt die Polizeistatistik

Plus Immer wenn es auf der A 96 kracht, melden sich besorgte Stimmen und fürchten aktuell steigende Unfallzahlen. Was sagen die Zahlen der Polizei?

Immer wenn es auf der A 96 im Unterallgäu wieder „gekracht“ hat, dann dauert es nicht lange und besorgte Autofahrer melden sich: „Schon wieder, die A 96 zwischen Buchloe und Memmingen wird immer gefährlicher“ heißt es sinngemäß. Gibt es tatsächlich eine Zunahme der Unfallzahlen auf dem Teilstück der A 96 zwischen Buchloe und der Landesgrenze zu Baden-Württemberg in jüngster Zeit, wie viele das befürchten? Wir fragten bei Holger Stabik, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Schwaben/Süd nach, zu dessen Zuständigkeitsbereich auch die Autobahnpolizei Memmingen gehört.

Immer wieder sorgen sich MZ-Leser über eine angebliche Zunahme der Unfallzahlen auf der A 96 im Unterallgäu. Ist da was dran?

Holger Stabik Ja, wir haben auch mitbekommen, dass es da eine „gefühlte Meinung“ diesbezüglich gibt.

Was sagen denn die Zahlen der Polizeistatistik?

Holger Stabik Wir haben die Anfrage zum Anlass genommen, die Unfallzahlen des ersten Halbjahres dieses Jahres mit den Unfallzahlen des 1. Halbjahres 2018 in dem Gebiet zu vergleichen. Demnach wurden im ersten Halbjahr 2018 243 Unfälle polizeilich gemeldet. Dabei wurden 29 Menschen verletzt. In diesem Jahr, also 2019, waren es im Vergleichszeitraum 208 Unfälle mit 28 Verletzten.

Das ist dann ja ein deutlicher Rückgang...

Holger Stabik Das ist rein rechnerisch ein Rückgang der Unfallzahlen um 14 Prozent.

Woher kommt dann das Unsicherheitsgefühl?

Holger Stabik Das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber wir nehmen solche Stimmungen durchaus ernst. Und, das möchte ich an dieser Stelle auch ganz deutlich sagen: Solche Zahlen sind nur eine Momentaufnahme und können sich sehr schnell ändern/verschieben. Wobei momentan natürlich ein positiver Trend erkennbar ist.

